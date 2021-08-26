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即市新聞

26/08/2021 09:58

《輪證高清－孫明哲》利用認沽證及熊證要小心留意條款

　　《輪證高清》本周大市明顯反彈，見部分資金趁機造淡倉，現時市場上有許多不同投資工具
協助投資者建立淡倉，以捕捉市況向下走勢又或是為投資組合對沖，但是，選擇時卻會發現不同
工具有不同的限制，特別是希望看淡個別股份的時候，選擇就更加少了。
　　在眾多看淡工具之中，投資者最熟悉是期貨及期權，但期貨及期權產品成交主要集中於指數
特別是恆指身上，個股期貨選擇不多，流通量及成交都不能跟恆指產品比較。另外，利用期貨看
淡的損失可以是無限（ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ　ｄｏｗｎｓｉｄｅ），因此亦會涉及到保證金，當
涉及到保證金就需要另開一個戶口做買賣，不能直接利用股票戶口買賣。
　　其他工具如直接沽空的成本很高，而且不是所有券商會提供這服務，能沽空的股份亦有限制
；逆向ＥＴＦ雖然簡單方便，但只局限於指數，沒有掛鈎個別股份的產品。
　　綜合眾多看淡工具中，窩輪及牛熊證透過股票戶口直接買賣，無保證金，最大損失是全部金
額，投資者可利用注碼控制風險，是眾多選擇中簡單、透明、低成本的看淡個股工具。然而，在
選擇產品時要比選擇認購證或牛證更加小心。
　　由於認沽證及熊證的數量一般會較認購證及牛證少，合適條款產品的數量未必夠多，有時甚
至沒有合適條款的產品。而近日引伸波幅高企，部署認沽證的波幅風險較高，一旦波幅回落，輪
價極可能出現不跟行的情況，因此熊證是較佳的選擇，如部分個股沒有熊證，要選擇認沽證亦應
以貼價證為主，減低波幅風險，若條款不合適，這時就寧可別選擇，先把風險控制好，等待下次
機會。
　
淡倉產品介紹：
　
＊騰訊沽２４３３８，行使價４００﹒２元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿５﹒６倍
＊騰訊熊５４７８１，收回價５１０元，行使價５１３元，換股比率５００，槓桿比率１０﹒４

＊美團沽２４０６９，行使價１７２﹒７８元，２０２２年１月２４日到期，實際槓桿３﹒４倍
＊美團熊５１４３８，收回價２５０元，行使價２５３元，換股比率５００，槓桿比率８﹒４倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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