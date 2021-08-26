《輪證高清－孫明哲》利用認沽證及熊證要小心留意條款

《輪證高清》本周大市明顯反彈，見部分資金趁機造淡倉，現時市場上有許多不同投資工具

協助投資者建立淡倉，以捕捉市況向下走勢又或是為投資組合對沖，但是，選擇時卻會發現不同

工具有不同的限制，特別是希望看淡個別股份的時候，選擇就更加少了。

在眾多看淡工具之中，投資者最熟悉是期貨及期權，但期貨及期權產品成交主要集中於指數

特別是恆指身上，個股期貨選擇不多，流通量及成交都不能跟恆指產品比較。另外，利用期貨看

淡的損失可以是無限（ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ ｄｏｗｎｓｉｄｅ），因此亦會涉及到保證金，當

涉及到保證金就需要另開一個戶口做買賣，不能直接利用股票戶口買賣。

其他工具如直接沽空的成本很高，而且不是所有券商會提供這服務，能沽空的股份亦有限制

；逆向ＥＴＦ雖然簡單方便，但只局限於指數，沒有掛鈎個別股份的產品。

綜合眾多看淡工具中，窩輪及牛熊證透過股票戶口直接買賣，無保證金，最大損失是全部金

額，投資者可利用注碼控制風險，是眾多選擇中簡單、透明、低成本的看淡個股工具。然而，在

選擇產品時要比選擇認購證或牛證更加小心。

由於認沽證及熊證的數量一般會較認購證及牛證少，合適條款產品的數量未必夠多，有時甚

至沒有合適條款的產品。而近日引伸波幅高企，部署認沽證的波幅風險較高，一旦波幅回落，輪

價極可能出現不跟行的情況，因此熊證是較佳的選擇，如部分個股沒有熊證，要選擇認沽證亦應

以貼價證為主，減低波幅風險，若條款不合適，這時就寧可別選擇，先把風險控制好，等待下次

機會。



淡倉產品介紹：



＊騰訊沽２４３３８，行使價４００﹒２元，２０２２年１月２５日到期，實際槓桿５﹒６倍

＊騰訊熊５４７８１，收回價５１０元，行使價５１３元，換股比率５００，槓桿比率１０﹒４

倍

＊美團沽２４０６９，行使價１７２﹒７８元，２０２２年１月２４日到期，實際槓桿３﹒４倍

＊美團熊５１４３８，收回價２５０元，行使價２５３元，換股比率５００，槓桿比率８﹒４倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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