【華為動向】華為與哪吒汽車簽署全面合作協議，首款車型明年上市

《經濟通通訊社２６日專訊》合眾新能源汽車有限公司旗下產品哪吒汽車與華為技術有限公
司簽署全面合作協議。根據協議內容，哪吒汽車與華為將基於物聯網、雲計算、大數據的信息化
等關鍵技術，在智能網聯、車載計算、智能駕駛、數字能源及雲服務等領域展開全面合作。
作為雙方合作的首款車型，明年上市的哪吒Ｓ將應用華為ＭＤＣ智能駕駛計算平台及激光雷
達技術，深度聚焦智能駕駛新生態。（ｊｔ）
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