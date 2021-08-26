【華為動向】華為與哪吒汽車簽署全面合作協議，首款車型明年上市

《經濟通通訊社２６日專訊》合眾新能源汽車有限公司旗下產品哪吒汽車與華為技術有限公

司簽署全面合作協議。根據協議內容，哪吒汽車與華為將基於物聯網、雲計算、大數據的信息化

等關鍵技術，在智能網聯、車載計算、智能駕駛、數字能源及雲服務等領域展開全面合作。

作為雙方合作的首款車型，明年上市的哪吒Ｓ將應用華為ＭＤＣ智能駕駛計算平台及激光雷

達技術，深度聚焦智能駕駛新生態。（ｊｔ）



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