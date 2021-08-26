《經濟通通訊社２６日專訊》台灣今日新增８宗輸入個案，其中２宗本土個案，及６宗境外
移入。另新增２宗死亡個案。
台灣研製的高端疫苗自本周一（２３日）開始接種，３天傳出４宗猝死案例。台灣當局公布
，副總統賴清德明日上午７時３０分接種台產高端疫苗，全程透過Ｆａｃｅｂｏｏｋ直播。
大陸官媒《央視》評論指，雖然已有聲音呼籲暫停接種該疫苗，但民進黨當局表示尚不考慮
停打，屬反科學及搞政治操作。（ｊｔ）
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26/08/2021 14:29
【新冠肺炎】台灣新增２宗本土確診，台產疫苗開打３日傳４人猝死
《經濟通通訊社２６日專訊》台灣今日新增８宗輸入個案，其中２宗本土個案，及６宗境外
移入。另新增２宗死亡個案。
台灣研製的高端疫苗自本周一（２３日）開始接種，３天傳出４宗猝死案例。台灣當局公布
，副總統賴清德明日上午７時３０分接種台產高端疫苗，全程透過Ｆａｃｅｂｏｏｋ直播。
大陸官媒《央視》評論指，雖然已有聲音呼籲暫停接種該疫苗，但民進黨當局表示尚不考慮
停打，屬反科學及搞政治操作。（ｊｔ）
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