【大國博弈】中國駐美使館向美媒投稿新冠起源陳情文章均遭拒

《經濟通通訊社２６日專訊》美國情報機構早前因應總統拜登要求，進行為期９０天的新冠

病毒起源分析調查，相關報告最快於下周對外公布非機密版本。報告公布前夕，中美率先掀起輿

論戰。中國外交部發言人連日於例行記者會上重申中方觀點，中國常駐日內瓦代表陳旭更致函世

衛組織總幹事譚德塞，敦促世衛對美國德特里克堡基地及北卡羅來納大學開展新冠溯源調查。中

國駐美國大使館昨日（２５日）在官網發布了題為《支持科學溯源，反對政治病毒》的觀點文章

，再就新冠病毒溯源闡述立場和澄清事實。文章指出，８月下旬美國情報界要就新冠病毒來自自

然界或中國實驗室泄漏發布調查報告，無論這個報告得出什麼結論，它的立論根本不成立，因為

中國從來沒有干過實驗室製造新冠病毒的事情。

值得關注的是，駐美使館在文章正文之前寫到：「本著尊重事實、科學和正義的精神，中國

駐美國使館近期撰寫文章，向一些美國媒體投稿闡述中方有關立場，澄清事實，但均遭拒絕」。

文章斥責，美國可以無憑無據指責別人，卻不給別人辯護的機會，這難道就是所謂的「新聞和言

論自由」嗎？（ｗｌ）

