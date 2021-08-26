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26/08/2021 09:53

【加碼調控】杭州重推第二批住宅用地集中出讓，溢價率上限下調

　　《經濟通通訊社２６日專訊》杭州市規劃和自然資源局上周煞停第二批集中供地後，今早重
新發布出讓公告，涉及的出讓地塊不變，共３１宗，面積２８７３畝。此次集中出讓與之前相比
，主要作了以下調整：設置競買准入條件；調整土地競價規則；規範購地資金來源；嚴格企業信
用監管。
　　新規明確，一般地塊溢價率上限由２０％調整為１５％，「競品質」試點地塊的溢價率上限
由１０％調整為５％；同一集團成員企業不得同時報名競買（或聯合競買）同一地塊，除「競品
質」地塊外，同一集團成員企業最多只能參與５宗地塊競買。
　　與此同時，競買企業股東不得違規對其提供借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利，購地資
金不得直接或間接使用金融機構各類融資資金，購地資金不得使用房地產產業鏈上下游關聯企業
借款或預付款，購地資金不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款，購地資金不得使用參
與競買企業控制的非房地產企業融資等。
　　根據資料，房企要想參與杭州版的「競品質」地塊競價，除了申報地塊的建設方案外，還需
以打分的方式進行資質審核，主要評價標準包括房企的經濟實力和開發資質、房企排名、三年內
在杭開發的商品住宅業績等。（ｗｌ）

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