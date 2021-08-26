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即市新聞

26/08/2021 11:26

【政策解讀】理財淨值化提速，國泰君安：中小行資本充足率壓力大

　　《經濟通通訊社２６日專訊》監管近期對六家國有大行及其理財公司做出指導，進行兩項重
要安排。一是過渡期結束後（２０２１年末），不得再存續或新發以攤餘成本計量的定期開放式
理財產品。此外，除嚴格按照現行監管規定使用攤餘成本計量外，理財產品（除現金管理產品）
自９月１日之後新增的直接和間接投資的資產，均應優先使用市值法進行公允價值計量，暫不允
許對除未上市企業股權外的資產採用成本法估值。已適用成本法估值的理財產品存量資產，應於
今年１０月底前完成整改。
　　國泰君安證券研究所固收團隊分析師覃漢、王佳雯指出，總體上，第一條安排，明確了過渡
期後不允許新發攤餘成本法計價的定開產品。而對於市場來說，眼下化解存量的矛盾更加突出。
綜合考量，以攤餘成本法估值的資產規模大約在５－７萬億元之間。
　　該機構認為，在寬信用的窗口期，整改大概率不會過於激進。相較於大型銀行和股份行可以
發行普通股、優先股、定向增發、可轉債、永續債等，補充資本方式更加靈活，一些中小銀行，
資本充足率的考核壓力更大，而考核達標的手段卻比較有限。站在中期的視角，此次對於攤餘成
本法估值的整改，與此前公布的銀行類貨基新規，都會導致銀行資產端配置久期縮短，風險偏好
下修；策略上，從產品出發做漂亮的淨值曲線，逐步過渡到從投研出發，重視挖掘利率波段、權
益市場的機會。
　　當下至年末，隨著理財新規過渡期接近尾聲，市場遭遇的來自監管的衝擊不可小覷。再疊加
供給的擾動、寬信用預期逐步發酵，利率的行情勢必顛簸。建議投資者暫避風頭，等待機會。（
ｗｌ）

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