【政策解讀】華泰證券：銀行理財淨值大幅抬升或引發套利贖回風險

《經濟通通訊社２６日專訊》監管近期對六家國有大行及其理財公司做出指導，進行兩項重

要安排。一是過渡期結束後（２０２１年末），不得再存續或新發以攤餘成本計量的定期開放式

理財產品。此外，除嚴格按照現行監管規定使用攤餘成本計量外，理財產品（除現金管理產品）

自９月１日之後新增的直接和間接投資的資產，均應優先使用市值法進行公允價值計量，暫不允

許對除未上市企業股權外的資產採用成本法估值。

華泰證券固收研究團隊指出，銀行永續債＋二級資本債預計有超過２萬億元（人民幣．下同

）被銀行理財直接或間接持有，再加上非公開及其他產品，通過攤餘成本法估值的產品（不包括

現金管理理財產品）約有４萬億左右。目前攤餘成本法計價的產品中，永續債等都存在明顯的浮

盈，如果短期收益率不大幅上行，１０月底整改很可能會造成產品淨值大幅抬升，會不會引發淨

值套利值得提防。銀行永續債和二級資本債可能首當其衝遭受衝擊，私募債也將受到牽連和衝擊

。

華泰稱，理財規模與發展越發艱難，理財徹底轉身淨值化產品，客戶接受度將是巨大的考驗

，理財規模不增反降的可能性都不能排除。其次，淨值化改造後的贖回風險事關金融穩定，理財

將近２６萬億的體量，如果遭遇贖回，顯然衝擊程度遠非公募債基所能相提並論，對金融體系流

動性和穩定都將是一大考驗。理財淨值化改造之後，短久期、低風險的信用債和利率債相對受益

，但如果理財規模增長乏力甚至收縮，沒有資產是受益者。（ｗｌ）

