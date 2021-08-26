【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，續淨投放４００億元

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日進行５００億元

（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持於２﹒２％。

人行連續第二日進行５００億元逆回購，公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨

投放４００億元，連續第二日淨投放。（ｃａ）



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