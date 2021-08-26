【大國博弈】澳洲主權基金不再增持中國資產，因兩國關係交惡

《經濟通通訊社２６日專訊》澳洲主權財富基金Ｆｕｔｕｒｅ Ｆｕｎｄ董事長Ｐｅｔｅｒ

Ｃｏｓｔｅｌｌｏ今日表示，鑒於兩國關係惡化，該基金沒有增加對中國資產的配置，但強調

並非收到澳洲政府的指示，只是認為在困難的情況下必須謹慎操作主權資金。

Ｆｕｔｕｒｅ Ｆｕｎｄ曾是滴滴出行的早期投資者，２０１６年曾與中投公司合作以９７

億澳元，獲得澳洲第一大港墨爾本港５０年的租約。（ｅｙ）

