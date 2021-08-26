【大國博弈】外交部：美國動用情報機構溯源只會破壞科學溯源開展

《經濟通通訊社２６日專訊》美國情報機構公布新冠溯源調查報告前夕，中國外交部發言人

連日於例行記者會上抨擊美方。外交部發言人汪文斌今日表示，溯源是科學問題，應當有全球科

學家合作開展，這是絕大多數國家和科學界的共識。美方不通過科學家而動用情報機構推進溯源

，只會干擾破壞科學溯源的開展，為國際社會早日找到病毒源頭增添阻力。為什麼美方明知不可

為而為之，美方動用情報機構溯源的真實意圖究竟是什麼？這值得人們深思。

中國駐美國大使館昨日（２５日）在官網發布了題為《支持科學溯源，反對政治病毒》的觀

點文章，再就新冠病毒溯源闡述立場和澄清事實。文章強調，８月下旬美國情報界要就新冠病毒

來自自然界或中國實驗室泄漏發布調查報告，無論這個報告得出什麼結論，它的立論根本不成立

，因為中國從來沒有干過實驗室製造新冠病毒的事情。

部分在今年初到武漢進行新冠病毒溯源工作的世衛專家組成員，在《自然》期刊發表文章，

指調查工作現時陷於停頓，日子一久將難以找到或保留抗體等生物證據，增添溯源的難度，呼籲

各國支持溯源工作。（ｗｌ）

