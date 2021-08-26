【ＦＯＣＵＳ】小米首登世界第二，ＶＲ、ＡＲ勢成新賽道

【ＦＯＣＵＳ】２０１５年一句「Ａｒｅ ｙｏｕ ＯＫ？」至今仍是二次元創作寵兒；去

年十周年演講主題「一往無前」；剛剛結束的第二季，手機銷量超越蘋果，首次躍居世界第二－

－說的就是小米（０１８１０）。

在最新業績發布當天，其並宣布收購自動駕駛技術公司Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ

Ｔｅｃｈ；公司還將於９月１５日發布最新旗艦機型，據報為小米１１Ｔ系列。而隨著全球

ＶＲ（虛擬實境）、ＡＲ（擴增實境）產品出貨量拐點式上行，勢成智能手機後的下一新賽道。



＊雷軍：三年內拿下全球第一＊



內地監管風暴重挫科技股明星ＡＴＭ（阿里、騰訊、美團），幾乎跟負面消息不沾邊的小米

，股價亦較年初高位蒸發三成。不過，其剛剛公布的二季報顯示，總營收、經調整淨利、智能手

機全球出貨量齊刷新歷史新高，其中，經調整淨利６３億元人民幣，按年激增

８７﹒４％。

期內智能手機收入５９１億元，全球出貨量５２９０萬部；據市場研究機構

Ｃａｎａｌｙｓ及Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ數據，次季小米全球市佔率及

手機銷量雙雙超越蘋果，首次躍居世界第二，在歐洲市場更排名第一。

就在兩周前，小米聯合創始人兼執行長雷軍提出，「三年內拿下全球第一」的最新目標；趁

熱打鐵，公司本周宣布將於９月１５日舉行發布會，預期推出最新旗艦機型小米１１Ｔ系列，據

報歐洲定價７４６歐元起。



＊沉浸式體驗或替代智能手機＊



憑藉「雙品牌策略（高端的小米＋極具價格優勢的紅米）」，小米近年在東南亞、歐洲等境

外市場攻城掠地，按雷軍的說法，是「技術為本、性價比為綱、做最酷的產品」。原來智能手機

之外，電動汽車、智能工廠、仿生機器人、金融服務等同樣發力。二季報發布當天，小米宣布收

購自動駕駛技術公司Ｄｅｅｐｍｏｔｉｏｎ，涉７７３７萬美元。

跟競爭已呈白熱化的智能手機、電動汽車相比，ＶＲ、ＡＲ勢成更大的未來賽道，因其被視

作未來智能手機的替代品，提供人、物、場景交流的沉浸式體驗。而自２０１５年起，小米就與

Ｆａｃｅｂｏｏｋ旗下ＶＲ先驅Ｏｃｕｌｕｓ合作，目前已推出ＶＲ一體機、ＶＲ眼鏡等。

值得一提的是，ＤｅｅｐＭｏｔｉｏｎ的創始人早前都曾在微軟亞洲研究院工作近１０年，

並參與了微軟明星ＡＲ智能眼鏡Ｈｏｌｏｌｅｎｓ項目。無獨有偶，繼

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｓｎａｐｃｈａｔ後，ＴｉｋＴｏｋ近日也推出ＡＲ開發平台

「Ｅｆｆｅｃｔ Ｈｏｕｓｅ Ｓｔｕｄｉｏ」。

誰能搶佔世界平均每隔１５年一次的重大新技術平台更迭先機，並在新周期贏得最大爆發空

間？拭目以待。

