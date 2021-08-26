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26/08/2021 09:08

【新冠肺炎】世衛再籲各國支持病毒溯源工作，稱生物證據正消失　

　　《經濟通通訊社２６日專訊》年初曾到武漢調查的世衛專家組否認中國曾施壓要求專家組將
冷凍食品列為潛在傳播方式，重申現有證據不足以證明實驗室洩漏的假設，與透過中間宿主傳播
有同樣比重。專家組又指，調查病毒起源的證據正逐漸消失，呼籲各國支持病毒溯源工作。
　　部分在今年初到武漢進行新冠病毒溯源工作的世衛專家組成員，在《自然》期刊發表文章，
指調查工作現時陷於停頓，日子一久將難以找到或保留抗體等生物證據，增添溯源的難度，呼籲
各國支持溯源工作。
　　專家組指出，部分生物證據，包括人類在感染過程中產生的抗體，會隨時間流逝消失，中國
亦已經關閉野生動物市場和銷毀相關動物，令尋找病毒早期如何傳染人類變得困難，對人或動物
進行追蹤調查的可能性正快速縮小，任何延誤都會導致部分研究在生物學上變得不可能，呼籲各
國和科學界聯手加快下階段調查。

＊王毅：美報告極力企圖抹黑中國＊

　　美國白宮官員周三表示，總統拜登已聽取情報部門就新冠病毒起源提交的機密報告的簡報，
期望在不久之後，能夠公開非機密的部分。
　　國務委員兼外長王毅跟埃塞俄比亞副總理兼外長德梅克通電話時，指美國為轉移抗疫失敗的
責任，極力企圖抹黑中國。王毅批美國情報部門正加緊炮製栽贓中國的所謂情報報告，促請國際
社會能看透美國行徑的本質。
　　中國外交部軍控司司長傅聰則指，假如美國堅持實驗室洩漏論，就應該先邀請世衛到北卡羅
來納大學展開類似調查，指「抹黑中國洗白不了美國」。（ｃａ）

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