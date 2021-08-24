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24/08/2021 15:41

《陸言堂－陳永陸》恒指技術反彈料非轉勢，築友智造科技估值吸引

　　《陸言堂》官媒轉口風挽回投資信心，恆指跌穿２５０００點後已連彈兩天，可惜成交不大
且由科網股帶動，相信並不是轉勢。病毒溯源報告即將公布，相信將不會開宗明義地指責病毒由
實驗室洩漏，一來中美雙方在供應鏈上仍處於互相牽引的階段，二來報告要載有具說服力的數據
佐證也不容易，最有可能的結論就是原因不明但同時伴隨一個有傾向的指控，屆時白宮就有更多
空間走位，亦方便號召盟友對中國施壓作出更深入和更獨立的調查，然後應會發生更多中西摩擦
。今轉技術反彈恆指可高見２６０００點以上，但要在基本情況不變下升破２６８００點的前頂
暫時會有困難。
　
　　築友智造科技（００７２６）日前與廣聯達科技簽署股權認購協議，後者將出資２﹒８８億
港元認購築友智造發行的３億股股份，每股認購價格０﹒９６港元，較現價高出３３％，佔擴大
後股本的９﹒６７％，集資９０００萬港元，將用於與建築業相關的數字化及軟件開發。廣聯達
成立於１９９８年，是國內最早一批做算量軟件的，目前已成為國內最大的工程造價軟件企業，
也是Ａ股中唯一一家做算量軟件的公司，在建築行業軟件領域處於龍頭地位，其中工程造價軟件
佔同類產品５０％以上的市場份額，遠超其他種類。

　　其實，建築ＳａａＳ軟件毛利可以高達８０％以上，在目前數字化滲透率不高的建築行業增
長迅速，假如雙方日後聯合開發裝配式建築行業ＳａａＳ軟件很有可能為築友智造帶來新的盈利
增長動力。加上未來碳中和政策逐步落實，高效和環保的裝配式建築科技可以顯著減少建築廢料
、節約用水、降低污染，成為建築行業碳中和的重要解決方案，十三五裝配式建築行動方案明確
要求到２０２５年新建面積的裝配式建築佔比應不低於３０％，而２０２０年佔中國新建建築面
積的比例僅由２０１９年的１３﹒４％上升至２０﹒５％，距離國家２０２５年目標３０％及歐
美國家普遍７０％以上仍有一定距離，可見市場有龐大的發展空間。而且建築行業受累勞工短缺
及環保標準日益提升，行業將朝著以裝配式建築為代表的新型建造方式轉型，持續高速增長是可
預見的趨勢。因此，公司現時預計市盈率僅為１０倍的實在非常吸引，基於所在行業的增長能見
度及新增建築ＳａａＳ軟件帶來的盈利貢獻，不排除將來會引發新一輪的估值上調，建議現水平
收集。《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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