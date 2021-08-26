【新冠肺炎】港府禁止卡塔爾航空客機從多哈飛抵香港１４天

《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心公布 由於卡塔爾航空營運於８月２４日
由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（ＱＲ８１８）有一名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病
，以及有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第５９９
Ｈ章）指明的條件，衞生署遂引用第５９９Ｈ章，禁止卡塔爾航空營運的客機在明日
（２７日）至９月９日期間從多哈著陸香港。（ｃｌ）
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