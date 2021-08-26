【選舉改革】李家超下午四時就資審會審查結果會見傳媒

《經濟通通訊社２６日專訊》身兼候選人資格審查委員會（資審會）主席的政務司司長李家
超今日下午四時將在政府總部，就資審會的審查結果會見傳媒。
李家超此前接受傳媒專訪時表示，資審會讓選舉「更公平」，並會在有需要時諮詢國家安全
委員會，以確保候選人「真誠擁護《基本法》」。（ｃｌ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動
|財經熱話26/08/2021
【中升有景】中升控股業務擴展見野心 估值合理分兩注吸納
|FOCUS26/08/2021
【FOCUS】小米首登世界第二 VR、AR勢成新賽道
|財經熱話26/08/2021
奈雪的茶半年盈利能力提升 熱炒有望納入港股通
|財經熱話26/08/2021
受惠全民營養健康意識提高 蒙牛績優股價逆市造好
|財經熱話26/08/2021
快手半日挫一成 績後遭多家大行削目標價 大摩看淡劈目標至60元
|開市Good Morning26/08/2021
黃偉豪：小米業績理想、收購有利加快造車 惟短期股價區間上落
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰