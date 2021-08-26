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26/08/2021 14:36

【選舉改革】李家超下午四時就資審會審查結果會見傳媒

　　《經濟通通訊社２６日專訊》身兼候選人資格審查委員會（資審會）主席的政務司司長李家
超今日下午四時將在政府總部，就資審會的審查結果會見傳媒。
　　李家超此前接受傳媒專訪時表示，資審會讓選舉「更公平」，並會在有需要時諮詢國家安全
委員會，以確保候選人「真誠擁護《基本法》」。（ｃｌ）

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