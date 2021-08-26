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26/08/2021 17:18

【香港政情】鄭松泰失議席，梁君彥相信議會仍可反映社會不同意見

　　《經濟通通訊社２６日專訊》立法會主席梁君彥宣布，熱血公民立法會議員鄭松泰被候選人
資格審查委員會（資審會）裁定不符合擁護基本法和效忠特區的要求，即日起喪失立法會議，秘
書處稍後會按法例安排憲報公告，並根據今次決定訂下的日期支付其薪津。
　　梁君彥指，反對派不一定反對政府，建制派亦不一定支持政府，形容議會還有溫和民主派，
相信鄭松泰喪失議席後，議會仍可繼續反映社會不同的意見。（ｃｌ）（ｚｚ）

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