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26/08/2021 07:53

【企業盈喜】銳信（０１３９９）料中期轉賺最多１０９０萬人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》銳信控股（０１３９９）公布，預期截至６月３０日止中期純
利介乎約９９０萬元（人民幣．下同）至１０９０萬元，去年同期虧損２８８０萬元。
　　該集團指，扭虧為盈主因ＯＤＭ業務毛利率期內有所增加，以及市場從新型冠狀病毒疫情之
影響中恢復，使ＯＤＭ業務收入增加。
　　該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

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