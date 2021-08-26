【企業盈喜】銳信（０１３９９）料中期轉賺最多１０９０萬人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》銳信控股（０１３９９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎約９９０萬元（人民幣．下同）至１０９０萬元，去年同期虧損２８８０萬元。

該集團指，扭虧為盈主因ＯＤＭ業務毛利率期內有所增加，以及市場從新型冠狀病毒疫情之

影響中恢復，使ＯＤＭ業務收入增加。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）



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