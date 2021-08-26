【企業盈喜】國際資源（０１０５１）料中期淨利潤增逾１﹒１倍

《經濟通通訊社２６日專訊》國際資源（０１０５１）公布，繼早前發盈利預喜後，預期截
至６月３０日止中期淨利潤按年增加超過１﹒１倍。
該集團指，淨利潤修訂主因於自營投資業務下按公平值計量且其變動計入損益之金融資產之
公平值收益進一步增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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