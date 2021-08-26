《日入而息》中石油扭虧賺５３０億人幣，平保少賺１６％增派息

《今天重點》﹡中石油（００８５７）中期虧轉盈賺５３０億元人民幣，息０﹒１３０４元

﹡中國平安（０２３１８）中期純利跌１６％至５８０億元人民幣，派息

０﹒８８元人幣；平保上半年新業務價值跌１１﹒７％，總投資收益跌

２３﹒１％

﹡信置（０００８３）全年純利大增４﹒７１倍，連特別息派６９仙；中期基

礎溢利升１﹒２６倍，土儲可供未來５年發展

﹡國壽（０２６２８）現時是壽險業陣痛期惟中長期仍看好，料代理人規模不

會大增

﹡傳盈德氣體已選擇投行安排香港上市，籌資約７８億元

﹡傳短途貨運平台快狗打車計劃近期提交香港ＩＰＯ申請

﹡鄭松泰未能通過選委會資格審查，即時喪失立法會議席；鄭松泰稱失議席決

定無上訴空間，將不能參與下屆選舉

﹡印尼及菲律賓已接種疫苗外傭下周一起可來港工作



《即日市況》﹡恆指低收２７８點報２５４１５，科指跌１２１點報６３３７



《深滬股市》﹡滬指全日跌１﹒１％險守三千五，酒瀉藥倒行情再現



《美元匯價》﹡美匯暫偏軟。關注９２﹒５０支持；歐元最新報１﹒１７６９╱７３，日圓

最新報１１０﹒０６╱０９



《公司業績》﹡信置（０００８３）全年純利大增４﹒７１倍，連特別息派６９仙；中期基

礎溢利升１﹒２６倍，土儲可供未來５年發展

﹡中石油（００８５７）中期虧轉盈賺５３０億元人民幣，息０﹒１３０４元

﹡保利置業（００１１９）半年盈利倍增至１６﹒６３億元，不派息

﹡津創（０１０６５）中期賺３億元人民幣，升１９％，不派息

﹡大悅城地產（００２０７）半年多賺逾４倍至６億元人民幣，不派息

﹡中國物流（０１５８９）中期虧轉盈２﹒７３億元人民幣，不派息

﹡中國通號（０３９６９）中期純利升３﹒６９％至１８億元人民幣，不派息

﹡中國新城市（０１３２１）半年盈轉虧７２２４萬元人民幣，不派息

﹡水發興業（００７５０）半年少賺５８％至９６４６萬元人民幣

﹡同方泰德（０１２０６）中期多賺３４﹒６％，不派息

﹡花樣年（０１７７７）中期賺１﹒５３億元人民幣，不派息

﹡金鷹（０３３０８）半年多賺１﹒４８倍至近９億元人民幣

﹡華油能源（０１２５１）中期賺１７９０萬元人民幣，不派息

﹡萬國（０３９３９）半年純利升４４７﹒１５％，不派息

﹡榮萬家（０２１４６）中期純利升１﹒３５倍至２﹒５億元人民幣，不派息

﹡綠地香港（００３３７）半年純利增４６％，不派息

﹡綠科（００１９５）半年虧轉盈１﹒０９億元，不派息

﹡領地（０６９９９）中期純利跌８２％至７３８５﹒１萬元人民幣，不派息

﹡領悅（０２１６５）半年純利升９﹒８％至３５７３萬元人民幣，不派息

﹡澳能建設（０１１８３）中期賺５４５７萬澳門元，派息２﹒８港仙

﹡雅士利（０１２３０）中期賺４４１５萬元人民幣，升２４％，不派息

﹡雲遊（００４８４）中期虧轉盈１３２７﹒５萬元人民幣，不派息

﹡順誠（００５３１）中期虧轉盈１４３５﹒３萬美元，不派息

﹡康達環保（０６１３６）半年多賺５％至２﹐３７億元人民幣，不派息

﹡康橋悅生活（０２２０５）半年純利升逾１０％至５１２９萬元人民幣

﹡都市麗人（０２２９８）半年虧轉盈賺１５１１萬元人民幣，不派息

﹡勛龍（０１９３０）半年純利８７４萬元人民幣，跌５１％，不派息

﹡勝獅貨櫃（００７１６）中期虧轉賺５９２９萬美元，中期息７港仙

﹡惠生工程（０２２３６）中期盈轉虧９０７５﹒９萬元人民幣，不派息

﹡港龍中國地產（０６９６８）中期賺１﹒６億元人民幣，跌６７％，不派息

﹡閩信（００２２２）中期純利２﹒６億元，升兩成，不派息

﹡中達（００１３９）中期盈轉虧１﹒３９億元，不派息

﹡云想（０２１３１）中期純利１億元人民幣，升８３％，不派息

﹡五礦地產（００２３０）半年純利增１３％至６１４１萬元，不派息

﹡天瑞內飾（０６１６２）中期純利跌近２５％至２３７９萬元人幣，不派息

﹡方達（０１５２１）半年純利升１倍至８８４萬美元，不派息

﹡光麗（０６０３６）中期純利升逾２６倍至２６５５﹒３萬元，不派息

﹡旭輝控股（００８８４）中期純利升７％至３６億元人民幣，派息１２港仙

﹡永嘉（０３３２２）中期虧轉盈賺３３０３萬元，不派息

﹡申洲國際（０２３１３）中期少賺１１％，派中期息１﹒０６元

﹡石藥（０１０９３）中期純利升３２％至３１億元元人民幣，派息８港仙

﹡赤子城（０９９１１）中期純利升近３倍至３４５３萬元人民幣，不派息

﹡佳源服務（０１１５３）中期純利升６８％至６００７萬元人民幣，不派息

﹡卓越商服（０６９８９）中期多賺６０﹒３％，派息１８﹒６２港仙

﹡芯智（０２１６６）中期純利升２﹒２倍至９４５８萬元，派息４仙

﹡虎視傳媒（０１１６３）中期賺１３７６﹒３萬元人民幣，不派息

﹡自動系統（００７７１）中期盈轉虧９２７３萬元，派特別息２４仙

﹡盈匯企業（０２１９５）中期純利升１３％至１０５８萬元，不派息

﹡偉源（０１３４３）中期虧轉盈９４﹒７萬新加坡元，不派息

﹡微創醫療（００８５３）附屬心脈醫療科技半年多賺５３﹒２％

﹡美聯（０１２００）中期虧轉盈１﹒７６億元，不派息

﹡偉仕佳杰（００８５６）中期純利升５３％，不派息

﹡中國平安（０２３１８）中期純利跌１６％至５８０億元人民幣，派息

０﹒８８元人幣；平保上半年新業務價值跌１１﹒７％，總投資收益跌

２３﹒１％

﹡香港科技探索（０１１３７）中期純利跌１２％至９５８３萬元，派中期息

８仙

﹡中國光大（００１６５）中期多賺１﹒３倍，息０﹒２８元

﹡眾安在綫（０６０６０）中期純利升５４％至７﹒５５億元人民幣，不派息

﹡安莉芳（０１３８８）中期虧轉盈賺３２９６萬元，派息２仙

﹡李氏大藥廠（００９５０）中期純利大升２１倍，派息０﹒０３元

﹡大唐集團（０２１１７）中期多賺２﹒３５倍，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）中期虧損擴大至６９７１萬元，不派息

﹡鼎豐集團（０６８７８）中期多賺１﹒２倍至４８４５萬元人民幣，不派息

﹡信和酒店（０１２２１）全年虧損擴大至９５３３萬元，不派息



《公司資訊》﹡傳盈德氣體已選擇投行安排香港上市，籌資約７８億元

﹡傳短途貨運平台快狗打車計劃近期提交香港ＩＰＯ申請

﹡ＤａｙＤａｙＣｏｏｋ合併ＳＰＡＣ公司在美國上市

﹡三生製藥（０１５３０）擬適當時間回購，提高股份價值

﹡史美倫稱港交所（００３８８）正與各監管機構合作，推動上市公司提升

ＥＳＧ管理

﹡百融雲（０６６０８）擬再動用逾３億元購回股份

﹡沛然環保（０８３２０）澄清與一宗法庭案件提到的虛假報告無關

﹡和黃醫藥（０００１３）啟動乳癌藥臨床試驗

﹡奈雪的茶（０２１５０）上半年資源配套投入１﹒６億元人民幣，食安問題

影響不大

﹡恆生（０００１１）「百分百擔保特惠貸款」累計批出逾７０億元

﹡星亞控股（０８２９３）擬購本港人力資源公司股權擴展收入來源

﹡科濟藥業（０２１７１）治療骨髓瘤產品北美試驗完成首例給藥

﹡國壽（０２６２８）現時是壽險業陣痛期惟中長期仍看好，料代理人規模不

會大增

﹡華潤萬象（０１２０９）關注恆大籌劃出售恆大物業，惟未收正式邀約

﹡匯量科技（０１８６０）：畢馬威完成業務國際準則階段審閱工作

﹡新天綠色（００９５６）夥母企增資唐山ＬＮＧ業務公司

﹡藍月亮（０６９９３）全年毛利率目標為逾６０％，料第三季開始重回盈利

水平

﹡電視廣播（００５１１）收購士多商品成交額增長逾４倍，目標做電商龍頭

；上半年非廣告收入佔比增加，「直播帶貨」節目大勢所趨

﹡旭輝（００８８４）有信心完成銷售目標，料今年底三道紅線全部進入「綠

檔」

﹡長江集團１６１家成員公司獲頒「商界展關懷」標誌

﹡華潤啤酒（００２９１）擬收購山東景芝進軍白酒業務

﹡中國平安（０２３１８）擬斥最多１００億人幣回購Ａ股，將用於員工持股

計劃



《國企紅籌》﹡上石化（００３３８）夥中石化（００３８６）附屬合營產銷熱塑性彈性體

新材料

﹡中國電力（０２３８０）建山東半島南３號海上風電項目

﹡北控水務（００３７１）附屬借入１﹒５億元人民幣

﹡馬鋼（００３２３）附屬售合肥供水予寶武水務，涉１億元人民幣

﹡據報寧德時代否認收購金川國際（０２３６２）一成股份傳聞



《神州民企》﹡恆大集團（０３３３３）網傳部門僱員從深圳遷回廣州的消息不實

﹡中國燃氣（００３８４）斥５﹒６６億元回購約２３８２﹒２萬股



《中國要聞》﹡中央財辦表示共同富裕要靠共同奮鬥，不搞「殺富濟貧」

﹡商務部表示加大對中小企航運保障，幫助降本減損；首７月企業承接服務外

包合同額９７６０億；直播電子商務平台管理與服務規範公開徵意見

﹡銀保監表示財產保險公司保險費率釐定不得妨礙市場公平

﹡上海市通管局通報下架２２款Ａｐｐ

﹡上海電氣集團原副總裁呂亞臣被開除黨籍

﹡上交所蔡建春稱正在編制「碳中和」投資指數

﹡先正達集團表示上半年營收增２４％，息稅前利潤升２２％

﹡孟晚舟遭加拿大拘押一千日，中國駐加大使電話慰問

﹡華為與哪吒汽車簽署全面合作協議，首款車型明年上市

﹡華融事件發酵，穆迪將另三家國有資管公司列觀察名單

﹡高瓴新設一家獨立證券私募，加大二級市場投資力度

﹡人行５００億逆回購利率持平，續淨投放４００億元

﹡杭州７月二手樓成交量同比降４０％，創近兩年新低；杭州重推第二批住宅

用地集中出讓，溢價率上限下調

﹡深圳首７月進出口增長１６﹒４％，連續９個月增長

﹡外交部再促加方糾正錯誤，撤銷對孟晚舟引渡要求；美國動用情報機構溯源

只會破壞科學溯源開展

﹡首七月國企利潤總額同比增９２﹒１％，負債率略降

﹡六部門支持線下零售、住宿餐飲、外資外貿等紓困發展

﹡深交所將推動ＥＳＧ指數ＥＴＦ等在深市落地

﹡深圳計劃建兒童友好社會，四年內托育機構覆蓋全社區

﹡海口表示新建商品房售價備案不得超同城同類項目網簽價



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％報１７０６６點，連升四日



《其他消息》﹡立法會三讀通過垃圾徵費草案，設至少１８個月準備期

﹡立會通過海洋公園條例草案，議員促做好收支平衡

﹡鄭松泰未能通過選委會資格審查，即時喪失立法會議席；鄭松泰稱失議席決

定無上訴空間，將不能參與下屆選舉

﹡鄭松泰失議席，梁君彥相信議會仍可反映社會不同意見

﹡「２０２１健康同行夥伴大獎」頒發２６個大獎予８個領域企業

﹡「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃批出全數１０００萬元資助

﹡何厚鏵稱澳門各界對發展橫琴未有統一共識

﹡深股通額度全日用近１８億元，陸股通連續四日淨流入；滬股通額度全日用

３５億元，陸股通淨流入１２億元

﹡美司法部要求《星島日報》美國版註冊為外國代理人

﹡ＴＨＥ ＨＥＮＬＥＹ ＩＩＩ首批８１伙，折實入場費６２５萬元

﹡大灣區調解工作委員會揭牌儀式今日舉行

﹡存保計劃新增電子渠道有望進一步縮短發放補償時間



《大國博弈》﹡中國駐美使館向美媒投稿新冠起源陳情文章均遭拒

﹡因間諜罪被判刑的加拿大人斯帕弗已向中國法院提上訴

﹡傳美財長來華與劉鶴會面，中國商務部表示不掌握情況

﹡瑞士擬收緊外國投資者收購企業法規

﹡澳洲主權基金不再增持中國資產，因兩國關係交惡

﹡立陶宛廠商憂失中國市場，商務部表示敦促立方糾正錯誤



《重拳監管》﹡中央財辦表示整治互聯網平台一視同仁，不針對民企外企

﹡青春有你遭腰斬後，愛奇藝稱未來幾年不製作選秀節目

﹡稅務總局表示就個別隱瞞高收入未如實申報的人立案調查

﹡上海警方整治「劇本殺」、「密室逃脫」等新業態

﹡發改委表示供需好轉部分煤礦仍漲價，查處惡意炒作行為

﹡溫州教育局開展治理，已查處多起教師暑期違規補課

﹡上海全家便利店賣過期烤腸，地方市監局立案調查

﹡浙網信辦通報８５款Ａｐｐ違法違規收集使用個人信息



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗輸入確診，患者均已在港接種兩劑疫苗

﹡世衛再籲各國支持病毒溯源工作，稱生物證據正消失

﹡台灣新增２宗本土確診，台產疫苗開打３日傳４人猝死

﹡印尼及菲律賓已接種疫苗外傭下周一起可來港工作

﹡港府禁止卡塔爾航空客機從多哈飛抵香港１４天

﹡廠商會會長表示冀強制接種是最後手段，並應設過渡期

﹡田北辰與林鄭月娥會面，倡為市民打第三針疫苗

﹡何栢良稱群體免疫概念已打破，港府須增誘因全民接種

﹡袁國勇稱現階段疫苗無法消滅病毒，但仍建議接種

﹡張宇人促強制教職員接種疫苗

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