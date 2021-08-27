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即市新聞

27/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指２４５８２支持不容有失

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８﹒７５％和
３２﹒５％，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。８月份期貨、期權於下周一（３０日）到期前，
淡友入市反攻，港股的回吐市況於昨早（２６日）開市後即見延續。市況所見，好友明顯收斂了
攻勢，沒有強行再攻，但大市的回跌勢頭不算急劇。然而，我們須注意的，為港股回吐的時間不
得太長，而跌幅亦不得進一步擴大。其實，進入昨天早市中段後，好友便須格外小心。恆指陰陽
燭日線圖上連續錄得兩支陰燭後，我們應假設反彈浪正處於第二個階段，但反彈浪起點，即本月
２０日低位２４５８２支持不容有失。
　　若反彈浪仍未完結，經過ａ浪上升和ｂ浪下跌後，我們將會看到ｃ浪上升。樂觀?看，現時
我們正處於ｉｉ－浪下跌過程中，日伋會有ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ浪三個浪的反覆上升階段。無論近
日升浪屬於反彈浪還是新升浪，升浪的起點，即恆指２４５８２反持皆不容有失。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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