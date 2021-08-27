《缸邊隨筆－石鏡泉》為何Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ會ＨＯＬＤ

《缸邊隨筆》上周，市場熱講，鮑威爾會在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ的銀行家年會上，公

布退市、加息方案，筆者不認同，在周一為文《Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ ＨＯＬＤ》。近兩

三天，市場又熱講鮑威爾不會在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ上講退市、加息。如此反覆，是投資

者搞不清楚為何要ＨＯＬＤ。



要ＨＯＬＤ不是因為疫情。



華盛頓大學估疫情在８月２３日會開始斂，那位力主要快加息退市的美儲局官員，沃勒是在

８月２３日之前亂噏的，前日又噏如疫情惡化，可以不用這麼快便加息、退市，怎料，這個臨陣

退縮，又是亂噏，因為華盛頓大學這個估，是疫情不再惡化。所以居高位的人，不宜多嘴

，唔出聲無人話你啞，出錯聲，自己會口啞。



要ＨＯＬＤ不是因為通脹高。



一直以來美儲局都謂，當前的通脹是暫時性，美儲局怎會為過眼雲煙事作出反應。



要ＨＯＬＤ是因為美國政府可能破產。



得坦白，話「美國政府可能破產」，是筆者染上不良傳媒的惡習，要吸引讀者眼球，美國政

府一定不會破產的，除非印鈔機壞了，又或印鈔印到無紙。



拜登政府上場，用的，仍是特朗普時期所制定的財政方案和資產，要到今年９月新財政年度

始，拜登才會有他自己的財政方案和資產。



特朗普訂的財政方案，會有特朗普訂的拍債計劃，而這些都是要國會通過的，還有今時美國

仍是有國債上限，只不過為方便舉債，暫時取消了國債上限，至今年７月３１日，此即在今年

７月３１日之後，美國又要有國債上限。而今時已發的債額是遠超了國債上限的，此又即美政府

如要再舉債，一就是要求國會取消國債上限，又或是要提升國債上限。目前美國國會正就拜登的

新預算案和國債上限的討論，一併來議決，估計要在今年９月至１１月間才可埋欄。



＊美財政部陷財困＊



你是美儲局主席鮑威爾，在這個預算案與國債上限的討論時刻，會否，應否，做出退市、加

息的決定？想死呀！亦因此，鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ一定要ＨＯＬＤ，但他又不能

不表白下，他只可講些模稜兩可，既可安撫市場要加息、退市之心（唉！俾加火添油的美儲局同

僚累死），但又不能作出任何具體承諾，故鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ講的，可能是：



「美儲局是按數據來行事，在就業和經濟增長未回到疫前水平，仍要用寬鬆貨幣政府來促進

經濟增長。」



再鷹一點的會是：



「如經濟好到可以退市，美儲局會每月減買債１００億（或２００億？）美元，但如經濟又

轉差，會隨時停止，而再行刺激經濟的貨幣政策。」



為甚麼美儲局要這麼鵪鶉（不只是鴿），而是因為美財政部真陷財困。



美財政部的手頭現金，現已跌至疫前水平，怎會花錢到無隔宿糧？



高盛為美儲局擬了個退市路線圖，其中是不會談及加息的，因加息會攞美財政部的命，因為

美財政部拍賣債券，是向市場抽水，其效等同縮表、ＱＴ。這點留待周一談。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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