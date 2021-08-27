【績前反彈】比亞迪獲近２億掉頭淨掃貨，惟專家建議唔買住？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２７日報道》汽車股連日抖氣後反彈，雖然消息面上，只見工信

部召開座談會聽取新能源車行業意見，參會代表強調支持產業加快發展，對市場而言絕非新鮮，

惟四隻熱炒汽車股均獲買家大舉淨掃貨，並登上資金淨主動買入股份十大！其中，今日將公布業

績的比亞迪（０１２１１）獲近１﹒６億元掉頭淨掃貨，專家卻建議目前宜減持不買入，何解？



＊廣汽資金流向最理想，潘鐵珊：有潛力、不怕坐！＊



據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１１時４９分，四隻汽車股中，吉利

（００１７５）、長城汽車（０２３３３）、廣汽（０２２３８）及比亞迪依次為資金淨主動買

入多至少的汽車股，規模介乎１﹒９－１﹒６億元，分野不大。

以計及所有市場參與者的主動買沽比率計，最理想的是廣汽，達６７：３３，其次為長汽，

有６４：３６，反映買盤動力配合股價升勢，各自的日中低位分別為７﹒３元及３１﹒９５元可

視為即市支持位。

細看兩股的資金流向，同樣以廣汽的較理想，主因１﹒６５億元的資金淨主動買入金額，已

佔成交金額３４％，規模絕不可看輕，亦較過去五個交易日平均的近１７６４萬元大增逾８倍，

並創７月９日以來最多。當日廣汽獲近２﹒２５億元，股價抽升近６％。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，廣汽基本面有潛力，研發能力強勁，並與多國汽車品牌合作，惟現價

仍處於相對低水平，有望追落後，坐艇的朋友可放心繼續持有。



＊潘鐵珊料比亞迪下試５０天線，北水近三日只買吉利、長汽＊



至於今日公布業績的比亞迪，自本月６日創２９５元的歷史高位後反覆回落，持續受制於下

降軌阻力，目前在約２６８元，今早高位亦只見２６５﹒４元。雖然股價創新高後反覆偏軟，惟

成交量持續減少，反映沽壓並不太大。

比亞迪目前獲１﹒５９億元資金淨主動買入，佔成交金額逾１８％，上日則錄２﹒６４億元

淨質貨。只計標準自動對盤，１００萬、２００萬、５００萬或以上成交的交易，主動買沽比率

逐級遞增，分別報６８：３２、７０：３０、８２：１８，反映愈大戶的買家，入市買貨態度更

進取。

不過，潘鐵珊認為，不排除比亞迪將下試５０天線（現價約２４０元），建議持貨者減持，

現價不宜再追入。

工信部裝備工業一司在北京組織召開座談會，聽取新能源車行業企業意見建議。參會代表圍

繞支持產業加快發展，結合汽車產業碳達峰碳中和目標實現，分別從加強部門工作協同、完善財

稅支持政策、加快基礎設施建設、統籌布局產業鏈上下游環節、加強安全監管等研提了意見建議

。

值得留意的是，汽車股自周二（２４日）起，重新登上北水淨買入五甲位置。過去三日均見

北水淨買入吉利，累計獲淨買入２﹒１億元。長汽上日（２６日）才上榜，並旋即成為淨買入最

多個股，規模１﹒７３億元，惟期內暫未見比亞迪的身影。

