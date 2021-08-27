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即市新聞

27/08/2021 11:51

【績前反彈】比亞迪獲近２億掉頭淨掃貨，惟專家建議唔買住？

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱２７日報道》汽車股連日抖氣後反彈，雖然消息面上，只見工信
部召開座談會聽取新能源車行業意見，參會代表強調支持產業加快發展，對市場而言絕非新鮮，
惟四隻熱炒汽車股均獲買家大舉淨掃貨，並登上資金淨主動買入股份十大！其中，今日將公布業
績的比亞迪（０１２１１）獲近１﹒６億元掉頭淨掃貨，專家卻建議目前宜減持不買入，何解？

＊廣汽資金流向最理想，潘鐵珊：有潛力、不怕坐！＊

　　據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１１時４９分，四隻汽車股中，吉利
（００１７５）、長城汽車（０２３３３）、廣汽（０２２３８）及比亞迪依次為資金淨主動買
入多至少的汽車股，規模介乎１﹒９－１﹒６億元，分野不大。
　　以計及所有市場參與者的主動買沽比率計，最理想的是廣汽，達６７：３３，其次為長汽，
有６４：３６，反映買盤動力配合股價升勢，各自的日中低位分別為７﹒３元及３１﹒９５元可
視為即市支持位。
　　細看兩股的資金流向，同樣以廣汽的較理想，主因１﹒６５億元的資金淨主動買入金額，已
佔成交金額３４％，規模絕不可看輕，亦較過去五個交易日平均的近１７６４萬元大增逾８倍，
並創７月９日以來最多。當日廣汽獲近２﹒２５億元，股價抽升近６％。
　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，廣汽基本面有潛力，研發能力強勁，並與多國汽車品牌合作，惟現價
仍處於相對低水平，有望追落後，坐艇的朋友可放心繼續持有。

＊潘鐵珊料比亞迪下試５０天線，北水近三日只買吉利、長汽＊

　　至於今日公布業績的比亞迪，自本月６日創２９５元的歷史高位後反覆回落，持續受制於下
降軌阻力，目前在約２６８元，今早高位亦只見２６５﹒４元。雖然股價創新高後反覆偏軟，惟
成交量持續減少，反映沽壓並不太大。
　　比亞迪目前獲１﹒５９億元資金淨主動買入，佔成交金額逾１８％，上日則錄２﹒６４億元
淨質貨。只計標準自動對盤，１００萬、２００萬、５００萬或以上成交的交易，主動買沽比率
逐級遞增，分別報６８：３２、７０：３０、８２：１８，反映愈大戶的買家，入市買貨態度更
進取。
　　不過，潘鐵珊認為，不排除比亞迪將下試５０天線（現價約２４０元），建議持貨者減持，
現價不宜再追入。
　　工信部裝備工業一司在北京組織召開座談會，聽取新能源車行業企業意見建議。參會代表圍
繞支持產業加快發展，結合汽車產業碳達峰碳中和目標實現，分別從加強部門工作協同、完善財
稅支持政策、加快基礎設施建設、統籌布局產業鏈上下游環節、加強安全監管等研提了意見建議

　　值得留意的是，汽車股自周二（２４日）起，重新登上北水淨買入五甲位置。過去三日均見
北水淨買入吉利，累計獲淨買入２﹒１億元。長汽上日（２６日）才上榜，並旋即成為淨買入最
多個股，規模１﹒７３億元，惟期內暫未見比亞迪的身影。

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