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27/08/2021 12:06

中信（２６７）半年盈利４４１﹒８億元升６３﹒５％，息１５仙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中信（００２６７）公布，截至２０２１年６月３０日止半年
純利４４１﹒７５億元按年升６３﹒５３％，每股盈利１﹒５２元，息１５仙。
　　期內收入３５２９﹒２１億元升３７﹒９７％。（ｎｓ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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