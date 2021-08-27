中信（２６７）半年盈利４４１﹒８億元升６３﹒５％，息１５仙

《經濟通通訊社２７日專訊》中信（００２６７）公布，截至２０２１年６月３０日止半年
純利４４１﹒７５億元按年升６３﹒５３％，每股盈利１﹒５２元，息１５仙。
期內收入３５２９﹒２１億元升３７﹒９７％。（ｎｓ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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