《盤後部署》期結日後港股或現「終極一跌」，投資者可儲定彈藥

《經濟通通訊社２７日專訊》臨近期結日港股上演好淡爭持局面，隔晚美股回吐拖累市場氣

氛，市場關注阿富汗局勢，恐惹起新一輪戰爭，而港股方面今早低開７８點後迅速反彈，隨後曾

一度升２２５點，並高見２５６４１點，但科技重磅股隨即跌幅擴大，阿里（０９９８８）跌近

半成、騰訊（００７００）跌近２％，美團（０３６９０）跌逾１％，拖累恆指午後再度下挫，

最終港股輕微收跌７點或跌０﹒０３％，主板成交１２８９﹒１９億元。國企指數報８９５７，

升２０點或升０﹒２３％。恆生科技指數報６３２２，跌１４點或跌０﹒２３％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５２２，升２０點或升０﹒５９％，成交５９５５﹒１９

億元人民幣。深證成份指數報１４４３６，升２１點或升０﹒１５％，成交７４８７﹒３９億元

人民幣。



＊港股反覆靠穩，期結日後或再試低位＊



近期港股走勢反覆，目前總計整月恆指跌近６００點左右，不排除月結日後港股進一步挑戰

低位，或見２４０００點關口，並形成第四浪跌勢。不過，港股受監管消息影響從高位回吐約４

至５０００點至今，不少科技股已經跌至超賣情況，但投資者仍受監管陰霾影響而不敢入市。

港股踏入９月相信情況有改善，但前提是監管機構不再出招及疫情有改善，不過，目前大市

未見有資金流入情況，加上近期國際地緣政治因素不穩，而過往「金九銀十」效應未有出現，港

股有機會面臨「終極一跌」的情況，甚至跌至２４０００點之下，不過出現此情況的話，則建議

立即開好倉，包括重磅科技股及舊經濟股都可以是選購對象，但目前則建議以觀望位主。

