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即市新聞

27/08/2021 09:39

《窩輪豪情－梁業豪》反彈浪變新升浪？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業
、原材料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東
集團（０９６１８）、蒙牛乳業（０２３１９）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國移動（００９４１）、中銀香港（０２３８８）與申洲國際（０２３１３）。
　　曾經說過，每個新升浪都是由反彈開始的。經過長時間的下跌，大部分投資者都被累積的巨
大跌幅嚇怕了，不敢入市買貨。當然，並非每一個反彈都可以演變成為新升浪；因此，大家入市
造好後，須於升勢逆轉時暫時離場，等候機會再攻。在大多數情況下，好友要經過很多次失敗後
，才會成功。於這種於低位反覆上落，走勢飄忽的市況中，只有客觀而冷靜的投資者，才看得清
楚市況是否正在默默地轉好中，然後把握候低造好圖利的良機。看新升浪很快便會出現。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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