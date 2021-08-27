《談國論企－黎偉成》銀行家續增貸俏看經濟前景

《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，銀行業在２０２１年屬傳統淡季

的二季度的貸款總體需求，環比有明顯的收縮，乃因一季度的貸款環比及同比皆增使各行業有相

對充裕的資金，而銀行家俏看三季度的業務發展，因業務繼續得到央行的貨幣政策強力支持。即

使政府力控於７月份反彈的新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９的疫情，惟病毒Ｄｅｌｔａ的

Ｌ４５２Ｒ強大的攻堅力加大在歐美肆虐力度，使「外防輸入」及經濟蒙上陰影。



＊製造業基礎設施貸款需求仍相當殷切＊



由中國人民銀行所發布的《２０２１年第二季度銀行家問卷調查報告》的資料，最惹人注目

之處當然是銀行家對「下季（按：即２０２１年三季度）宏觀經濟熱度預期指數」的最新看法，

對２０２１年三季度的預期即使仍處臨界點以下的４８﹒４，惟環比上升２﹒５個百分點，連同

一季度對二季季度的預期環比大增５﹒９個百分點，和２０２０年四季度的預期大增７﹒２個百

分點，可以在相當程度顯示銀行家不斷提升對經濟前景的良性看法，乃因中國政府防控惡疫達效

和經濟復甦。

需要注意的，是此一《調查報告》的制定的時間，乃惡疫病毒Ｄｅｌｔａ在歐美爆發力度尚

未如斯強烈，和中國若干地方亦未受短困。疫情在７月份有不同情度逆轉。

至於二季度的發展和變異，相對於一季度的情況有所放緩，則為季節性因素之使然，暫時毋

須過份憂疑：（一）「貸款總體需求指數」，於２０２１年二季度達７０﹒５，較一季度環比回

落６﹒９和同比下跌５﹒２％，顯然受到一季度７７﹒５環比及同比分別大增５﹒９個百分點及

１１﹒６個百分點之所致；此況亦與經濟發展有頗密切的聯繫：國內生產總值ＧＤＰ於於

２０２１年二季度同比直接比較的增長７﹒９％，雖遠低於一季度所增的１８﹒３％，卻應屬不

錯的表現，國家統計局把２０１９年之數合起來計算所得的兩年平均增長（簡稱兩年均增）為５

﹒５％，比一季度之數５％，實際提升０﹒５個百分點，可以接受。

從貸款結構的最新變化，便可以相信經濟正在強化穩中有進的態勢，尤其是（Ｉ）主要行業

中的（ｉ）製造業的貸款需求分類指數於是季達６８﹒７，環比下跌３﹒５個百分點，因一季度

７２﹒２升３﹒６個百分點，有基數和季節性影響；而２０２０年四季度達６８﹒６、三季度為

６９﹒６、二季度則達７０﹒６，便可見二季度比一季度環比要低是傳統現象。

和（ｉｉ）基礎設施貸款需求分類指數於是季達６５﹒１和環比回落５﹒２個百分點，一季

度則為７０﹒３和環比增５﹒３個百分點，相對於２０２１年四季度達６５、三季度６７﹒７、

二季度６９﹒７和一季度６２﹒３，幾個季度皆處逾６０的擴張水平，都屬於快速的擴張。

從製造業及基礎設施的貸款分類指數仍處高於６０水平，便可以在相當程度反映出相關行業

的資金需求相當強烈，和俏看未來的經濟和業務前景。

還有（ｉｉｉ）批發零售業的貸款需求指數６２﹒１環比跌４﹒９個分點，而一季度６７增

２﹒７個百分點；惟（ｉｖ）房地產企業環比跌５個百分點至４８﹒１，表現須改善。

再看（ＩＩ）不同規模的行業的貸款需求，小微企業於是季度達７２﹒３環比回落４﹒２個

百分點，一季度７６﹒２﹒５長１﹒８個百分點，仍反映出小微企的業務保持相對明顯提升；而

以大型及中型企業的分類指數，分別處５９﹒１與６２﹒３，均處較快擴張水平，足見各類規模

的企業對貸款需求明顯提升，對經濟社會當有良性啟示。

絕對不可忽視的一個重點，為（二）銀行家對貨幣政策的感受良好，所涉指數於２０２１年

二季度５２﹒９，環比即使上升１﹒９，惟相對於一季度達５１回落７﹒５個百分點，只有溫和

反彈，具體數據可見銀行家認為貨幣政策於是季度認為「適度」者達８２﹒８，而認為「寬鬆」

有１１﹒６％，二者合共９４﹒４，高於一季度合共８７﹒９個百分點，即央行採取的貨幣政策

認同者佔大多數。銀行家對貨幣政策下季（即２０２１年三季度）的感受預期指數，為５１﹒５

環比低１﹒４個百分點，而一季度４８﹒８環比低２﹒２個百分點，亦佳。



＊銀行業俏看景氣及盈利明顯擴張＊



還有（三）銀行家對前景的看法，亦相對正面，包括（１）銀行業景氣分類指數於２０２１

年二季度為６９﹒６環比跌２﹒５個百分點，顯然受一季度７２﹒１環比上升４﹒２個百分點的

影響。（２）銀行業盈利分類指數於２０２１年二季度６３﹒８環比跌２﹒４個百分點，一季度

達６６﹒２環比上升５﹒３個百分點，同比上升１５﹒７個百分點。

凡此，使（四）銀行家宏觀經濟熱度指數，於２０２１年二季度達４５﹒９，環比增３﹒５

個百分點，而一季度達４２﹒４，環比增長８﹒８１個百分點。此數有十分良性的啟示。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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