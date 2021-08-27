《異動股》恒大汽車升逾１４％，傳廣東省或成立恒大債權人委員會

《經濟通通訊社２７日專訊》恆大汽車（００７０８）升１４﹒０９％，報５﹒９１元，成

交約７７７萬股，涉資４３４４萬元，主動買盤７２％。

據《ＲＥＤＤ》引述知情人士指，中央要求廣東省官員通過「市場化」方式處理恆大債務問

題，同時強調要維持恆大房地產項目的穩定運營。據指，廣東省政府正就是否成立中國恆大集團

債權人委員會徵求主要債權銀行的意見。

報道指，廣東省政府高層對恆大集團的債務問題如何解決意見並不統一，但省長馬興瑞希望

繼續救助恆大。恆大及廣東省政府未有回應評論。

另外，消息指，恆大已答應下周支付，本月早些時候到期、尚未支付的３億元人民幣信託貸

款。

恆大（０３３３３）升１﹒１８％，報４﹒２８元。

中策（２３５）表示，視乎多項因素，包括但不限於有關恆大汽車業務發展及前景之公開可

得資料、現行市場氣氛及市況，當公司認為合適時，集團將考慮出售其於恆大汽車上市股份之部

分或全部投資。

中策跌１﹒５４％，報０﹒０６４元，現價計暫連跌兩日，累計跌幅４﹒４８％。

現時，恆生指數報２５４５２，升３６點或升０﹒１４％，主板成交１４３﹒８３億元。國

企指數報８９７９，升４２點或升０﹒４７％。恆生科技指數報６３９０，升５３點或升０﹒８

４％。

即月期指新報２５４３６，升１９點，低水１６點。即月國指期貨報８９７８，升３７點，

低水１點。即月科指期貨新報６３７８，升５０點，低水１８點。

上證綜合指數報３５１２，升１０點或升０﹒３１％，成交１０３０﹒４１億元人民幣。深

證成份指數報１４４６９，升５３點或升０﹒３７％，成交１２１７﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恆大汽車（００７０８） ５﹒９１０元 升１４﹒０９％

恆騰 （００１３６） ３﹒７００元 升１﹒０９％

盛京 （０２０６６） ７﹒０００元 無升跌

恆大 （０３３３３） ４﹒２８０元 升１﹒１８％

恆大物業（０６６６６） ５﹒９２０元 升２﹒０７％

中策 （００２３５） ０﹒０６４元 跌１﹒５４％

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（ｎｓ）

