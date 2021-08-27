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27/08/2021 15:51

【重拳監管】北京文化虛增利潤近２億元，中證監下發行政處罰

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中證監發布，對北京文化
（深：０００８０２）下發行政處罰和市場禁入事先告知書，擬依法對公司及董事長宋歌、董事
張雲龍等１７名當事人予以行政處罰，並對時任副董事長婁曉曦採取證券市場禁入措施。
　　中證監稱，經查，北京文化子公司北京世紀夥伴文化傳媒有限公司在２０１８年虛假轉讓
《倩女幽魂》和《大宋宮詞》兩部電視劇的項目投資份額收益權，虛增收入４﹒６億元（人民幣
﹒下同），虛增淨利潤１﹒９１億元，２０１８年年度報告存在虛假記載。
　　北京文化曾參與出品《你好，李煥英》《戰狼２》《我不是藥神》《流浪地球》等多部賣座
電影，並曾否認陰陽合同的指控。
　　電視劇《倩女幽魂》由女星鄭爽於２０１９年主演，國家廣電總局近日發聲，停止播出鄭爽
已參與製作的節目，嚴肅處理違法違規的演藝人員和相關機構。日前，上海市稅務局第一稽查局
已查明鄭爽２０１９年至２０２０年未依法申報個人收入１﹒９１億元，偷稅４５２６﹒９６萬
元，其他少繳稅款２６５２﹒０７萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計
２﹒９９億元的處理處罰決定。

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