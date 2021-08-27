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即市新聞

27/08/2021 12:45

《午市前瞻》恒指沿１０天線上落，若能穩守下周有望２５９００

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恆生指數半日收市報２５５４６，升１３０點或０﹒５１％，
主板成交６７４﹒４８億元。恆生中國企業指數報９０２５，升８８點或０﹒９９％。恆生科技
指數報６４０３，升６６點或１﹒０６％。

＊聶振邦：美團業績未必理想，阿里橫行區間上落＊

　　恆指今日低開高走，繼續上演好淡爭持，曾一度高見２５６４１點，惟之後收窄升幅。華盛
證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》分析，恆指前兩個交易日都沿１０天移動平均線下行，若
今日能企穩收高於１０天線之上，下星期或能挑戰２０天線約２５９００點。
　　ＡＴＭＸＪ方面，美團（０３６９０）周二（２４日）升超過一成後，股價一直穩守２２０
元之上，聶振邦表示，美團股價升幅未必反映投資者對公司即將發表的業績有信心，有可能是早
前下跌的反彈及反映已消化早前的負面消息。他指出，美團在早前高位約２４５至２５０元有明
顯阻力，若現價買入，即使有升幅也未必大。另外，聶振邦亦不大看好美團中期業績，指公司首
季虧損較大，中期虧損的可能性都較高。
　　美團之外，聶振邦都看好騰訊（００７００）和獲Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ增持的京東（０
９６１８），但阿里（０９９８８）股價方面就較為受壓。他指，阿里股價步入橫行區間，另外
除監管消息外，阿里管理層亦涉及更多負面消息，投資者想入手或需更多觀望。若未有更多負面
消息，早前低位１５０元水平會是有力支持位，阻力位則在２０天線約１７５至１８０水平，建
議投資者若不介意水位不高可於現價買入。（ｌｃ）

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