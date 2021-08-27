《午市前瞻》恒指沿１０天線上落，若能穩守下周有望２５９００

《經濟通通訊社２７日專訊》恆生指數半日收市報２５５４６，升１３０點或０﹒５１％，

主板成交６７４﹒４８億元。恆生中國企業指數報９０２５，升８８點或０﹒９９％。恆生科技

指數報６４０３，升６６點或１﹒０６％。



＊聶振邦：美團業績未必理想，阿里橫行區間上落＊



恆指今日低開高走，繼續上演好淡爭持，曾一度高見２５６４１點，惟之後收窄升幅。華盛

證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》分析，恆指前兩個交易日都沿１０天移動平均線下行，若

今日能企穩收高於１０天線之上，下星期或能挑戰２０天線約２５９００點。

ＡＴＭＸＪ方面，美團（０３６９０）周二（２４日）升超過一成後，股價一直穩守２２０

元之上，聶振邦表示，美團股價升幅未必反映投資者對公司即將發表的業績有信心，有可能是早

前下跌的反彈及反映已消化早前的負面消息。他指出，美團在早前高位約２４５至２５０元有明

顯阻力，若現價買入，即使有升幅也未必大。另外，聶振邦亦不大看好美團中期業績，指公司首

季虧損較大，中期虧損的可能性都較高。

美團之外，聶振邦都看好騰訊（００７００）和獲Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ增持的京東（０

９６１８），但阿里（０９９８８）股價方面就較為受壓。他指，阿里股價步入橫行區間，另外

除監管消息外，阿里管理層亦涉及更多負面消息，投資者想入手或需更多觀望。若未有更多負面

消息，早前低位１５０元水平會是有力支持位，阻力位則在２０天線約１７５至１８０水平，建

議投資者若不介意水位不高可於現價買入。（ｌｃ）

