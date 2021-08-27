《美元走勢－羅明立》歐元衝高後回軟，但跌幅不大

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒０９ １０９﹒８８ １１０﹒０６

歐元╱美元 １﹒１７７１ １﹒１７４２ １﹒１７５９

英鎊╱美元 １﹒３７２１ １﹒３６７９ １﹒３７１７

美元╱瑞郎 ０﹒９１８３ ０﹒９１５７ ０﹒９１７０

美元╱港元 ７﹒７８９１ ７﹒７８６６ ７﹒７８８８

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《美元走勢》美國上周初請失業救濟人數為３５﹒３萬，略高過預期的３５萬，而且是５周

以來的首次上升，但數據仍算合格，但變種病毒持續對經濟構成風險，令投資者對勞工市場的前

景保持謹慎的態度。此外，美國第二季ＧＤＰ年化季率增長修正至６﹒６％，輕微調低０﹒１％

，第二季核心ＰＣＥ物價指數維持６﹒１％的增長。在全球央行年會前夕，聯儲局內的鷹派官員

再次提出要盡快縮減買債，但關鍵仍然是鮑威爾今晚（２７日）的講話。此外，昨日（２６日）

德國公布９月Ｇｆｋ消費者信心指數回落至－１﹒２，歐元衝高後回軟，但跌幅不大。

美國１０年期國債收益率小幅走低，維持於１﹒３％水平之上；美匯指數則曾經反彈上

９３﹒１０。韓國央行昨日宣布加息，是亞洲首個加息的主要經濟體，央行指現時需要更加關注

家庭債務快速增長的問題。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７７０ １﹒１６５０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３７６０ １﹒３６００ １﹒３８３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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