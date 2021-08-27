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即市新聞

27/08/2021 15:57

《美元走勢－羅明立》歐元衝高後回軟，但跌幅不大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒０９　　　１０９﹒８８　　　１１０﹒０６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７１　　　１﹒１７４２　　　１﹒１７５９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７２１　　　１﹒３６７９　　　１﹒３７１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８３　　　０﹒９１５７　　　０﹒９１７０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８９１　　　７﹒７８６６　　　７﹒７８８８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初請失業救濟人數為３５﹒３萬，略高過預期的３５萬，而且是５周
以來的首次上升，但數據仍算合格，但變種病毒持續對經濟構成風險，令投資者對勞工市場的前
景保持謹慎的態度。此外，美國第二季ＧＤＰ年化季率增長修正至６﹒６％，輕微調低０﹒１％
，第二季核心ＰＣＥ物價指數維持６﹒１％的增長。在全球央行年會前夕，聯儲局內的鷹派官員
再次提出要盡快縮減買債，但關鍵仍然是鮑威爾今晚（２７日）的講話。此外，昨日（２６日）
德國公布９月Ｇｆｋ消費者信心指數回落至－１﹒２，歐元衝高後回軟，但跌幅不大。
　　美國１０年期國債收益率小幅走低，維持於１﹒３％水平之上；美匯指數則曾經反彈上
９３﹒１０。韓國央行昨日宣布加息，是亞洲首個加息的主要經濟體，央行指現時需要更加關注
家庭債務快速增長的問題。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３７６０　　　１﹒３６００　　　１﹒３８３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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