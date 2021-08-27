《本港樓市》差估署：７月租金指數按月升０﹒５％，連升５個月

《經濟通通訊社２７日專訊》差估署公布，７月私人住宅租金指數報１７９﹒４，按月升０

﹒５％，升幅較６月加快，連升５個月，按年跌０﹒６６％，今年以來累升１﹒５９％。

７月中小型單位租金按月升幅加快至０﹒５５％，按年仍跌０﹒７％。至於大型單位租金今

年以來表現反覆，７月升０﹒６３％，扭轉６月跌１﹒３７％的形勢，按年升近１﹒７％。

（ｓｌ）



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