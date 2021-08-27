【新冠肺炎】消息：本港無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，本港今日沒有新增不明源頭個案，下午不設疫情記者

會。

本港昨日（２６日）新增３宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，分別從希臘、尼泊爾及巴

基斯坦抵港，三人均曾在港接種兩劑疫苗，兩人打復必泰、餘下一人打科興。新增３名患者均為

男性，年齡由３４－４７歲，其中３４歲從巴基斯坦抵港者，在香港荃灣帝盛酒店檢疫。

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