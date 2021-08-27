《本港樓市》中原數ＣＣＬ按周跌０﹒４６％，破頂後連跌兩周

《經濟通通訊社２７日專訊》反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報

１８９﹒５２點，按周跌０﹒４６％，連跌２周共０﹒９５％。ＣＣＬ三大整體指數前周齊破頂

後，隨即連跌兩周，但同樣繼續於高位爭持。



＊ＣＣＬ Ｍａｓｓ為歷史第三高＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９２﹒７７點，為歷史第三高，按周升０

﹒１４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１９０﹒２８點，按周跌０﹒０１％，連跌２周共

０﹒４９％。ＣＣＬ（大型單位）報１８５﹒４７點，按周跌２﹒８１％，單周跌幅為４５周最

大，連跌２周共３﹒３９％，拖累ＣＣＬ破頂後升勢受阻。

ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣於１９０點窄幅爭持、ＣＣＬ（大型單位）於１８５點

至１９０點之間反覆。近４周計，ＣＣＬ累升０﹒３９％、ＣＣＬ（中小型單位）累升

０﹒５３％、ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升０﹒６３％及ＣＣＬ（大型單位）累跌０﹒３８％，升跌幅

輕微，相信樓價並非轉勢向下。樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓

價將於歷史高位爭持。



＊ＣＣＬ Ｍａｓｓ近四周內３次創歷史新高＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７８﹒５６點，按

周升２﹒２７％，創歷史新高。近４周計，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ錄得３次創新高，累升

１﹒０２％，走勢持續向上。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ同樣表現理想，報２０４﹒９１點，按周

升０﹒３３％，近４周錄得３升１跌，走勢同樣反覆向上。新界兩區指數齊升，近４周出現２次

，顯示用家市主導下，支持新界樓價向上。

港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９６﹒１３點，按周跌０﹒４７％，連跌２周共０﹒９４％。九

龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８６﹒００點，按周跌０﹒９８％，前周創歷史新高後，連跌２周共１

﹒５４％。港九市區樓價同樣連升３周後，近２周走勢回軟，拖累ＣＣＬ破頂後升勢受阻，繼續

於歷史高位爭持。現時港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ距離自身歷史高位相差１﹒５６％，等待突破。（

ｃｌ）

