交行（３３２８）中期純利升１５％至４２０億人幣，不派息

《經濟通通訊社２７日專訊》交通銀行（０３３２８）公布，截至２０２１年６月３０日止
半年純利４２０﹒１９億元（人民幣．下同）按年升１５﹒１％，每股盈利０﹒５４元，不派中
期息。
期內利息淨收入７８４﹒８６億元，按年升６﹒３％，除稅前溢利４６５﹒８８億元，升
１６﹒６％。（ａｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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