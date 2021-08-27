《小傳日記》恒大又有救，魚缸發吽竇，科技佬難受，一彈就即走！

《小傳日記》今個禮拜，魚缸每日都重覆先升後跌，開頭升幾百點，過後又可以隊返落去打

個和。雖然阿爺近排少咗出招，但魚缸都係無乜生氣，唔少人入咗都唔敢揸得耐。

今日就有傳阿爺放風想繼續打救恆大，據財經智庫ＲＥＤＤ引述，廣東省政府開始同銀行接

觸，有意想就恆大集團成立債權人委員會。據指阿爺想廣東省官員通過「市場化」方式處理中國

恆大債務問題，仲強調要維持恆大房地產項目的穩定營運，廣東省政府於是要求越秀集團暫緩收

購恆大嘅香港總部大樓。又有救命水泡，恆大系即時浮起，恆大（０３３３３）走高３巴仙報４

﹒３８銀，恆大物業（０６６６６）升唔夠１巴仙報５﹒８１銀，恆大汽車（００７０８）飆高

２５巴仙報６﹒５銀，恆騰（００１３６）拉高近２巴仙報３﹒７２銀。

至於科網都係跟住大市先升後耷，美團（０３６９０）最高見過２３４銀，之後碌低收報２

２５銀，跌唔夠１巴仙；ＱＱ（００７００）收低１巴仙報４６６﹒４銀；阿里（０９９８８）

收跌近４巴仙報１５５﹒９銀。

另外車仔今日都一齊碌高，事關工信部召開咗座談會，聽取新能源車行業企業意見。參會代

表圍都支持產業加快發展，結合汽車產業碳達峰碳中和目標實現，就完善財稅支持政策、加快基

礎設施建設、加強安全監管等方面都提供建議。比亞迪（０１２１１）升２巴仙報２６２﹒４銀

，吉利（００１７５）升近３巴仙報２５﹒８銀，小鵬（０９８６８）升３巴仙報１６２﹒１銀

，長汽（０２３３３）升近５巴仙報３３﹒５銀。

而外圍方面都係愁雲慘霧，除咗要關心花旗聯儲局會唔會閂水喉，阿富汗又發生伊斯蘭國恐

襲，嚟緊環球股市都可能會有影響。睇返魚缸，最近都都係保力加通道下線２５０００點至中軸

２６０００點上落，所以如果之後阿爺拍硬檔唔出招，魚缸就算再向下，２５０００點都應該好

有支持，短線波幅炒得過！請請！





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