《股市一周》監管消息暫歇，港股升５５８點，科指反彈逾７％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國政府監管政策密集出台，官媒頻頻發功，導致科技股連跌

多月。本周監管消息暫偈，科技股借機反彈，科指漲逾７％，資金輪動下舊經濟股則偏軟。雖然

恆指升５５８點，惟周內主板成交減少近３﹒９％至１５４４﹒７９億元，反映市場仍未對港股

恢復信心。

周一（２３日）、周二（２４日）兩日，受惠科技股反彈，而周二港股更漲６１８點報２５

７２７點，重上二萬五關。

周三（２５日），中國市場監管總局公布無條件批准經營者集中案件列表，其中包括容許騰

訊控股收購天津動漫堂藝術發展股權，港股高開低走跌３３點。昨日，小米（０１８１０）第二

季收入勝預期，股價績後回吐，瑞聲（０２０１８）次季增長遜預期，股價走低連帶拖累舜宇（

０２３８２）表現，恆指再跌２７８點收２５４１５點。

今日科技股繼續偏軟，市場觀望聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，內房、內需股造

好，恆指收報２５４０７，跌７點或０﹒０３％，主板成交１２８９﹒１９億元。

恆指本周在２５０３６點至２５９８２點間波動，上下波幅９４５點，全周升５５８點或２

﹒２５％，報２５４０７點；國指本周在８７８７點至９２２３點間波動，上下波幅４３６點，

全周升２１５點或２﹒４６％，報８９５７點；科指本周在５９９０至６６７１點間波動，上下

波幅６８０點，全周升４２７點或７﹒２５％，報６３２２點。



＊恆指新貴造好，李寧漲逾一成＊



市場緊張氣氛放緩，加上京東集團（０９６１８）中期業績表現勝預期，帶動科技板塊向上

，美團（０３６９０）為周內表現最佳藍籌，漲１６﹒３４％，報２２５元；騰訊（００７００

）走高９﹒６４％，報４６６﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２７％，報１５５﹒９元

。小米（０１８１０）績後股價雖回吐，集團回購托市，全周仍升５﹒９７％，報２４﹒８５元

。

恆指公司上周五收市後公布季檢結果，成份股數目增至６０隻。新增的股份全屬舊經濟板塊

，包括信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），三股本周分

別，漲１５﹒８８％，報３２﹒１元；升１０﹒１５％，報９８﹒２５元，和升２﹒１６％，報

６６﹒１５元。交行（０３３２８）遭剔出，跌３﹒０８％，報４﹒４元。所有變動９月６日（

星期一）起生效。

騰訊於恆指的權重將由６﹒１３％升至８％，阿里權重由９﹒３１％降至８％，美團權重由

６﹒１５％升至８％。

民兵組織塔利班重新奪回政權，阿富汗境內動盪。另一方面，昨喀布爾機場外發生大爆炸，

導致至少７２人死亡，１２名美方人員在爆炸中喪生，極端組織ＩＳＩＳ承認責任。美國總統拜

登已要求制定反擊計劃，要策動襲擊的人付出代價。金價急漲，周內最高見過１７９９美元。周

內黃金相關股個別發展，山東黃金（０１７８７）跌１﹒５８％，報１２﹒５元；招金（０１８

１８）跌０﹒９６％，報６﹒１６元；紫金（０２８９９）升６﹒０１％，報１０﹒４元；ＳＰ

ＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒９６％，報１３１２元。



＊下周二中國公布ＰＭＩ，官媒再提降準＊



市場對鮑威爾演說的反應預計會反映在港股下周一（３０日）的表現，再加上當日為港股期

結日，預期波動性較大。

下周二（３１日），中國公布本月的製造業、非製造業和綜合ＰＭＩ，官媒今日引述分析人

士預計，城投、地產等領域的「緊」，與科創、製造業、小微企業、「三農」、鄉村振興等領域

的「鬆」並行共存，將是新一輪寬信用的一個鮮明特徵，認為有可能再次降準。屆時公布的經濟

數據或比預期差。（ｎｓ）

