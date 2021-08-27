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即市新聞

27/08/2021 16:49

《股市一周》監管消息暫歇，港股升５５８點，科指反彈逾７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國政府監管政策密集出台，官媒頻頻發功，導致科技股連跌
多月。本周監管消息暫偈，科技股借機反彈，科指漲逾７％，資金輪動下舊經濟股則偏軟。雖然
恆指升５５８點，惟周內主板成交減少近３﹒９％至１５４４﹒７９億元，反映市場仍未對港股
恢復信心。
　　周一（２３日）、周二（２４日）兩日，受惠科技股反彈，而周二港股更漲６１８點報２５
７２７點，重上二萬五關。
　　周三（２５日），中國市場監管總局公布無條件批准經營者集中案件列表，其中包括容許騰
訊控股收購天津動漫堂藝術發展股權，港股高開低走跌３３點。昨日，小米（０１８１０）第二
季收入勝預期，股價績後回吐，瑞聲（０２０１８）次季增長遜預期，股價走低連帶拖累舜宇（
０２３８２）表現，恆指再跌２７８點收２５４１５點。
　　今日科技股繼續偏軟，市場觀望聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，內房、內需股造
好，恆指收報２５４０７，跌７點或０﹒０３％，主板成交１２８９﹒１９億元。
　　恆指本周在２５０３６點至２５９８２點間波動，上下波幅９４５點，全周升５５８點或２
﹒２５％，報２５４０７點；國指本周在８７８７點至９２２３點間波動，上下波幅４３６點，
全周升２１５點或２﹒４６％，報８９５７點；科指本周在５９９０至６６７１點間波動，上下
波幅６８０點，全周升４２７點或７﹒２５％，報６３２２點。

＊恆指新貴造好，李寧漲逾一成＊

　　市場緊張氣氛放緩，加上京東集團（０９６１８）中期業績表現勝預期，帶動科技板塊向上
，美團（０３６９０）為周內表現最佳藍籌，漲１６﹒３４％，報２２５元；騰訊（００７００
）走高９﹒６４％，報４６６﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２７％，報１５５﹒９元
。小米（０１８１０）績後股價雖回吐，集團回購托市，全周仍升５﹒９７％，報２４﹒８５元

　　恆指公司上周五收市後公布季檢結果，成份股數目增至６０隻。新增的股份全屬舊經濟板塊
，包括信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）及招商銀行（０３９６８），三股本周分
別，漲１５﹒８８％，報３２﹒１元；升１０﹒１５％，報９８﹒２５元，和升２﹒１６％，報
６６﹒１５元。交行（０３３２８）遭剔出，跌３﹒０８％，報４﹒４元。所有變動９月６日（
星期一）起生效。
　　騰訊於恆指的權重將由６﹒１３％升至８％，阿里權重由９﹒３１％降至８％，美團權重由
６﹒１５％升至８％。
　　民兵組織塔利班重新奪回政權，阿富汗境內動盪。另一方面，昨喀布爾機場外發生大爆炸，
導致至少７２人死亡，１２名美方人員在爆炸中喪生，極端組織ＩＳＩＳ承認責任。美國總統拜
登已要求制定反擊計劃，要策動襲擊的人付出代價。金價急漲，周內最高見過１７９９美元。周
內黃金相關股個別發展，山東黃金（０１７８７）跌１﹒５８％，報１２﹒５元；招金（０１８
１８）跌０﹒９６％，報６﹒１６元；紫金（０２８９９）升６﹒０１％，報１０﹒４元；ＳＰ
ＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒９６％，報１３１２元。

＊下周二中國公布ＰＭＩ，官媒再提降準＊

　　市場對鮑威爾演說的反應預計會反映在港股下周一（３０日）的表現，再加上當日為港股期
結日，預期波動性較大。
　　下周二（３１日），中國公布本月的製造業、非製造業和綜合ＰＭＩ，官媒今日引述分析人
士預計，城投、地產等領域的「緊」，與科創、製造業、小微企業、「三農」、鄉村振興等領域
的「鬆」並行共存，將是新一輪寬信用的一個鮮明特徵，認為有可能再次降準。屆時公布的經濟
數據或比預期差。（ｎｓ）

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