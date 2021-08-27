《投資新視野－鄧嘉南》新興市場債券提供相對吸引的收益機遇

《投資新視野》製造業的復甦繼續支持新興市場。１﹒９萬億美元的刺激計劃，以及政府、

企業和社會更好的應對新冠疫情，正帶動需求。全球部分地區重新實施封鎖措施，將對服務業造

成壓力，尤其是旅遊業，但與發達市場相比，這在大多數新興市場經濟體中所佔的比例通常較小

。雖然我們看到新興市場因進一步封鎖而轉弱，但隨著疫苗接種的進行和限制措施普遍開始放寬

，隨後的經濟活動復甦應在今年後期恢復至接近正常水平。

我們仍然認為，世界各國央行整體上仍支持經濟增長，突然擺脫寬鬆貨幣政策的風險仍然偏

低。在總統拜登的領導下，美國政府的政策可預期性較高，預計將有利於新興市場。這些宏觀和

地緣政治調整很可能伴隨著主權債務的高度分化，並反映了如危機開始時各國的脆弱性（可能因

疫情而加劇）、政府的危機處理能力，以及更關鍵的是他們將如何融資和減少赤字等因素。

對通脹的擔憂仍然是投資者的首要考量，這在一定程度上削弱了他們對世界許多地區正在強

勁復甦的樂觀情緒。儘管各種數據顯示整體通脹率上升，但我們仍主要傾向於將其視為短暫現象

。投資者若只看到較高通脹的短暫效果、未能看得更長更遠，可能會因此忽略更廣泛的周期性前

景，而新興市場在這方面仍然吸引。雖然隨著經濟復甦，將因通脹飆升而出現供應瓶頸，但這應

屬暫時性。近期的再通脹壓力應與過去２５年更長的通縮趨勢，以及美聯儲考慮加息之前需要縮

減支持措施相比較。

由於大部分發達市場主權債務的實際收益率仍為負值，我們預計投資者將重新評估對新興市

場債務的配置，因為其收益率和相對價值的吸引力維持不變。除了相對吸引的收益率之外，利好

因素包括強勁的商品價格和歷史高位的貿易條件，儘管受到輕微的財政拖累，新興市場（中國除

外）的增長預計將在下半年加速。

我們對前景保持適度正向，雖然看到新興市場外匯的長期價值，但鑑於短期動態轉趨複雜，

我們在本月重新調整回市場中立。然而，考慮到陡峭的曲線和央行政策緊縮已經反映在價格的程

度，我們對當地貨幣債券的看法更正面，即使全球發達市場收益率已經下降。我們繼續看到新興

市場硬貨幣高收益債券的價值，其利差相對疫情爆發前的水平仍然寬闊。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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