《品中資－羅國森》女股神的中概股，接近清零？

《品中資》去年紅透半邊天的女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，可說是散戶明燈。去

年中起，她開始大手吸納中概股，早期時主要吸納大型科技股。到了今年初，連一些二三線的科

技股也給她看中了，包括眾安在綫（０６０６０）、平安好醫生（０１８３３）和移卡

（０９９２３）等等，部分散戶更以此作為入市參考。

不過，從２月中起，在債息上升的陰霾下，全球科技股開始從高位回落，但以中資科技股的

跌幅較大，因為內地開始加強監管互聯網產業。因此，雖然外圍科技股經短暫調整後已經重拾升

軌，中資科技股仍然疲不能興。

直到上周，內地公布了「共同富裕」的發展方針後，投資者恍然大悟，原來全面監管互聯網

產業，就是因為中央要推「共同富裕」政策。

事緣互聯網產業在發展初期，享有稅務優惠，加上資訊科技日新月異，部分企業在資本市場

集資後，便用燒錢方式搶佔市場，甚至進一步壟斷市場，以賺取龐大利潤。

為了撥亂反正，中央開始部署一連串措施，整頓市場秩序。當然，也不是互聯網產業才受到

嚴格監管，其他市場，例如房地產、醫藥和教育行業近年也受到很多規管。

我希望，中央只是針對透過不合規手段賺錢的行為，而不是打壓企業賺錢的空間。這一點很

重要，因為外資最擔心就是中央利用行政手段，打壓企業的正常商業行為。



＊女股神購回京東＊



無論如何，中資科技股在最近兩個月的跌勢愈來愈明顯，而女股神也從５月份起大手減持中

概股。但到了本周二，市場傳出，女股神已經開始購回個別的中資股，首個對象是京東集團

（０９６１８）。

於是，我趁機整理一下女股神旗下管理的ＥＴＦｓ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ

Ｆｕｎｄｓ，交易所買賣基金）過去３個月的持倉變化，看看女股神是否身體力行，帶頭減持中

概股。

女股神成立的方舟投資（Ａｒｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），現時管理８隻ＥＴＦｓ，當

中６隻不是追蹤某指數，而是主動管理的，即自主揀股，也因此，她可以隨時買入或沽出某股票

，不用等指數調整成分股時才做。當中的５隻，在７月份之前，仍然持有中概股。

但到了８月２６日的持股資料中，只剩下３隻ＥＴＦｓ，包括持有最多中概股的金融科技（

ＡＲＫＦ），以及太空探索（ＡＲＫＸ）和自動化科技和機械人（ＡＲＫＱ）的ＥＴＦｓ仍然持

有中概股，連旗艦的創新科技（ＡＲＫＫ）都不再持有中概股。



＊增持騰訊美團清零＊



而我最關心的騰訊（００７００），在５月份時，女股神在當中４隻ＥＴＦｓ中都持有，但

在８月２６日的持股資料中，只剩下金融科技的ＥＴＦ仍然持有騰訊，持股量已由５月份時（女

股神大手減持中概股，大概是由５月份開始）的總數６６０多萬份預託證券，減到只有７７萬份

（８月２５日時只是５３萬份左右，即在昨日增持了），即減了近九成，可以說幾乎「清零」了

。

至於阿里巴巴（０９９８８），女股神也不手軟，由５月份時持有６０多萬份預託證券，到

昨日只減剩８萬份左右，減幅也有八成多。

在五大中概股當中，女股神減持最多的就是騰訊和阿里。至於大家關心的京東，從５月中起

，大約只減持六成多（已包括前兩日增持的大約１７萬份預託證券）；至於美團（０３６９０）

，則在昨日（８月２６日）清零。至於女股神初期頗看好的百度（０９８８８），近期也遭大手

減持，幅度高達八成半（詳見表一）。由此可見，在這一刻來說，女股神較看好的大型中概股應

該是京東。

提起京東，值得一提的是，自從京東分折京東物流（０２６１８）在港上市之後，女股神的

太空探索ＥＴＦ就吸納了這股份，持股數目也有５７０萬股。該ＥＴＦ本來持有京東的，但現在

已由京東物流取代了，可見京東系確實是女股神較鍾情的中概股。

除了五大中概股之外，女股神還吸納過一些二三線中概股，我用另一個表展示過去３個月的

持倉變化。我想先指出一點，女股神曾經買過一隻在美國上市的中概股貝殼（ＢＥＫＥ），但這

個也已「清零」，所以，我不再列出了。至於其餘５隻的持股變化，詳見表二。

大家可能以為，這些二三線的中概股，女股神會更狠心去「清零」，但實際上也不是。當中

只有平安好醫生是大手減持到接近零。除此之外，我比較關心的比亞迪（０１２１１）和眾安在

綫，女股神都有減持，但幅度比我想像中小，前者只有近七成，後者更只有三成半左右。

正如我在５月份時的品評中說，女股神絕對不是講一套，做一套，她確實認為大型中概股的

政策風險增加，短期不太看好，所以狠心減持。

不過，正如她旗下的一位分析員所說，他們對於龍頭中資科技股的中長線看法（５年）沒有

改變，即是說，短期的風險稍高，或許要減持，但日後絕對有機會大手增持，京東可能是個開始

。

我也觀察到，這兩天騰訊和阿里的沽壓已經紓緩，昨日更開始吸納騰訊，或許，女股神已經

部署增持這兩大龍頭，大家不妨拭目以待！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



方舟投資五大中資科過去３個月持倉變化（表一）



１２╱５ １４╱７ ２６╱８

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騰訊 （００７００） ６６７８３６９ ４１７１８６９ ７７０１５６

阿里巴巴（０９９８８） ６０７９３７ ４６０６５７ ８０１４５

京東 （０９６１８） ６９５９９９１ ５４４４５０１ ２３４７５６８

美團 （０３６９０） ３１７２４１７ ３１１２２３０ ０

百度 （０９８８８） １４９８５７１ ６７５４９６ ２４３３６９

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註：方舟在這５隻中資科技股的持股中，除了美團是直接持有在港上市的股份外，其餘４隻都

是持有其在美上市的預託證券



方舟投資其餘五隻中資科過去３個月持倉變化（表二）



１２╱５ １４╱７ ２６╱８

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比亞迪 （０１２１１） １１５６５８５ ８５５５２１ ３５９０８６

平安好醫生（０１８３３） ３８７０３００ ５７９３５００ ７６００

拚多多 （ＰＤＤ） ６６９９８８ ７４７１２２ ４９９８８７

眾安在綫 （０６０６０） １８３５６０３８ １３８２８２６３ １０６８７８６３

移卡 （０９９２３） １２１０１６００ ８５９００００ ７４２６４００

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註：方舟在這５隻中資科技股的持股中，除了拚多多和比亞迪是持有其在美上市的預託證券外

，其餘都是直接持有在港上市的股份





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