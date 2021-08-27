《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：共同富裕不搞「殺富濟貧」

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



運用存準率等工具為鄉村振興提供資金支持

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近日，人行等六部門聯合召開的「全面推進鄉村振興電視電話會議」強調，要運用再貸款再貼現

、存款準備金率等貨幣政策工具，為金融機構服務鄉村振興提供資金支持。



寬信用預期升溫，信貸投放將加力

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分析認為，人行等六部門召開的會議釋放了新一輪寬信用信號，信貸投放加力在即，加大對科創

、製造業、綠色發展、鄉村振興、小微企業、「三農」等領域的支持會成為一個鮮明特徵，進一

步降準可期。



滬深交易所力挺綠色低碳經濟高質量發展

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「雙碳」戰略積極踐行，環境資源、社會責任和公司治理（ＥＳＧ）受到廣泛重視。上交所總經

理蔡建春和深交所總經理沙雁２６日均在首屆「ＥＳＧ全球領導者峰會」發表主題演講，力挺綠

色低碳經濟高質量發展。





《上海證券報》



浦東新區產業發展「十四五」規劃發布

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上海市浦東新區在產業發展方面正在提速。浦東新區２６日發佈了兩個專項規劃：《浦東新區產

業發展「十四五」規劃》和《浦東新區促進製造業高質量發展「十四五」規劃》。



「碳中和」指數正編制，更多創新產品在路上

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上交所總經理蔡建春２６日在首屆「ＥＳＧ全球領導者峰會」上表示，上交所將從大力支持「雙

碳」融資、研究建立碳排放信息披露制度等四方面發力，加快推進交易所綠色金融市場發展。



人行：提升金融服務鄉村振興能力水平

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近日，人行等六部門召開「全面推進鄉村振興電視電話會議」並強調，金融系統要全力支持鞏固

拓展脫貧攻堅成果，提升金融服務鄉村振興能力和水平，為實現第二個百年奮鬥目標貢獻新的金

融力量。





《證券時報》



合力打造創新引擎，推進綠色金融發展

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首屆「ＥＳＧ全球領導者峰會」２６日以線上形式舉行。滬深港三大證券交易所代表齊聚，港交

所主席史美倫、上交所總經理蔡建春、深交所總經理沙雁先後發表演講。



共同富裕要靠共同奮鬥，不搞「殺富濟貧」

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中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀２６日在中宣部新聞發布會上表示，共同富裕要靠共同奮

鬥，這是根本途徑。允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。



全面理解共同富裕，讓奮鬥的人充滿希望

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共同富裕是全體人民追求的目標，但近期聽到「共同富裕」這個詞，一些先富起來的人擔心國家

政策發生了變化，也不排除少數在經濟地位上處於弱勢的人對「共同富裕」產生了不切實際的聯

想。（ｌｃ）

