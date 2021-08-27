《鍾之日記》回購提振平保，重罰嚇窒娛圈

《鍾之日記》８月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場觀望聯儲局主席鮑威爾於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議講話，美股全線下跌，三大指

數終止連日升勢。不過人行公開市場本周淨投放１２００億元人幣，創２月初以來單星期新高，

Ａ股回升，香江魚缸反覆偏軟，在十天線（現處２５５３１）爭持。

恆指低開７８點，報２５３３７，跌幅一度擴大，但低位有買盤承接，大市止跌回升，最多

曾倒升２２５點，高見２５６４１，但未能企穩十天線，港股午後跌穿今早低位，曾挫１１１點

，見２５３０４點全日低。恆指全日跌７點報２５４０７點；科指跌０﹒２％，收報６３２２點

；大市成交１２８９億元。

內地７月規模以上工業企業實現利潤總額７０３６﹒７億元人民幣，同比增長１６﹒４％，

增速為去年１１月以來的８個月最低。滬深股市今早低開，滬綜指開市即失守三千五關，惟盤中

汽車股急漲、保險股績後走高，帶動滬指倒升並維持至全日收市，最終升０﹒５９％，報３５２

２﹒１６點，守住三千五。總結本周，滬指在首三個交易日顯著反彈，昨日（２６日）回吐今再

小升，滬綜指全周升２﹒７７％，完全修復上周跌幅。

兩市成交１３４４３億元人民幣，按日減少２﹒２％，成交額連續第２８個交易日破萬億。



＊靠加息回購護價，平保升逾４％＊



平保（０２３１８）中期業績昨出爐並遜預期，上半年純利跌１５﹒５％，中期息則按年增

１０％至每股０﹒８８元人民幣。期內壽險及健康險的新業務價值按年跌１１﹒７％，且要對華

夏幸福相關投資資產減值計提３５９億元人民幣。日前中人壽公布的新業務價值跌１９％，即兩

大險企的新業務均在倒退。中人壽總裁蘇恆軒昨日形容，壽險行業目前處於「陣痛期」，正面臨

短期挑戰。集團擬使用自有資金５０億至１００億元進行Ａ股股份回購，每股回購作價不超過８

２﹒５６元人民幣

另外，平保早前宣布斥最多５０７﹒５億元人民幣收購重整後的北大方正集團資產，聯席首

席執行官兼集團總經理謝永林表示，未來會保留醫療資產，其他業務會按步就班以市場化模式出

售。

謝永林稱，相關收購的反壟斷審批於８月已完成。他強調，集團參與北大方正司法重整是因

為看中其稀缺的醫療資源，故集團會保留這部份資產。

平保投資內房華夏幸福失利，集團上半年就此作出３５９億元人民幣減值撥備。聯席首席執

行官兼首席財務官姚波表示，撥備總額已佔對華夏投資的風險敞口６０％以上。隨著相關資產重

整持續，如果資產質素有好轉可能會有回撥，但亦不排除需要繼續就投資作減值。

平保今日升逾４％，報６４﹒５元。新業務價值挫近２２％的新華保險（０１３３６）升３

﹒６％，報２２﹒８５元，上半年純利按年增５４％的眾安在線（０６０６０）升４﹒４％，報

３８元。



＊娛樂圈再變天，阿里影業瀉近一成＊



在當局進行「飯圈」清朗行動之際，多宗醜聞曝出令監管重拳加速。娛樂圈一夜變天，一線

女星趙薇，以及知名作家、音樂人兼主持高曉松突遭全面封殺，作品亦被下架；女星鄭爽偷逃稅

被追繳稅款、加收滯納金並處以罰款合共２﹒９９億元；國家網信辦要求取消明星藝人榜單，規

範應援集資行為。

文娛板塊每隔數年就會迎來一次監管清洗，由一線明星到名導演，都可以在一夜之間名望掃

地。陰影之下阿里影業（０１０６０）今日瀉９﹒５％，寰亞傳媒（０８０７５）跌２﹒８％，

稻草熊娛樂（０２１２５）跌２﹒６％。

近年來《創造１０１》、《青春有你》等明星選秀節目熱播，將流量為王的風氣推至最高，

而微博通過明星勢力榜、超級話題等功能，鼓勵用戶為明星打榜，實行以流量明星刺激平台活躍

度，微博成為流量經濟的受益者之一。就在官方發聲整治「飯圈」亂象後，微博已於本月初取消

明星勢力榜，而今次網信辦正式發布整治飯圈通知，微博表示正在全面領會精神，安排部署相關

工作，認真落實相關要求。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

