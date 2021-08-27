【政策風向】人行：運用存準率等工具為鄉村振興提供資金支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人行等六部門聯合召開「全面推進鄉村振

興電視電話會議」。會議強調，要進一步增強政策合力，運用再貸款再貼現、存款準備金率等貨

幣政策工具，為金融機構服務鄉村振興提供資金支持，做好金融機構服務鄉村振興考核評估工作

。分析認為，會議釋放新一輪寬信用信號，加大對科創、製造業、綠色發展、鄉村振興、小微企

業、「三農」等領域的支持會成為一個鮮明特徵，進一步降準可期。

會議提出，更好發揮政府性融資擔保的作用，取消或降低對政府性融資擔保機構的盈利考核

要求。充分挖掘農業農村大數據資源，做好涉農信用信息的整合共享，健全完善新型農業經營主

體名單制，搭建農村金融對接平台。

會議要求，要繼續完善支付、徵信等農村基礎金融服務。大型銀行要加快健全鄉村振興金融

服務體系，農村中小金融機構要堅持服務當地、服務小微企業、服務城鄉居民的「三服務」經營

定位，提升鄉村振興金融供給能力。要推動農業保險「擴面增品提標」，在中央明確擴大三大糧

食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍的基礎上，持續擴大地方優勢特色農產品保險保障

範圍。

