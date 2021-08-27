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即市新聞

27/08/2021 08:59

【重拳監管】網信辦整治「飯圈」：取消明星榜單，規範應援集資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家網信辦發布通知，整治「飯圈」亂象
，取消明星藝人榜單，僅可保留音樂作品、影視作品等排行；規範應援集資行為，不得誘導粉絲
消費，嚴禁未成年人參與，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費，不得由未成年人擔任相
關群主或管理者等。
　　通知要求，取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相
關產品或功能。僅可保留音樂作品、影視作品等排行。優化調整排行規則，在音樂作品、影視作
品等排行中，降低簽到、點贊、評論等指標權重，增加作品導向及專業性評價等指標權重。不得
設置誘導粉絲打榜的相關功能，不得設置付費簽到功能或通過充值會員等方式增加簽到次數，引
導粉絲更多關注文化產品質量，降低追星熱度。

＊嚴禁未成年人應援消費＊

　　制定細化規則，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量
、貢獻值等數據，不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行，不得設置任務解鎖、定制福
利、限時ＰＫ等刺激粉絲消費的營銷活動。
　　嚴控未成年人參與。進一步採取措施，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費，不得由
未成年人擔任相關群主或管理者，限制未成年人投票打榜，明確明星粉絲團、後援會等線上活動
不得影響未成年人正常學習、休息，不得組織未成年人開展各種線上集會等。
　　規範應援集資行為。及時發現、清理各類違規應援集資信息；對問題集中、履責不力、誘導
未成年人參與應援集資的網站平台，依法依規處置處罰；持續排查處置提供投票打榜、應援集資
的境外網站。

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