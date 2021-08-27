【Ａ股外援】富時羅素全球股票指數再調整，７２隻Ａ股被納入

《經濟通通訊社２７日專訊》富時羅素昨日（２６日）晚間公布富時全球股票指數系列中國

區域指數半年一次的審查結果。公告顯示，本次新納入７２隻中國Ａ股。其中大盤股共１１隻，

中盤股１２隻，小盤股４１隻，以及微盤股８隻，較早前公布的旗艦指數富時全球股票指數系列

（富時ＧＥＩＳ）再多一隻微盤股，以上調整將於９月１７日收市後生效。（ｌｃ）



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