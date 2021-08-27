【重拳監管】官媒：鄭爽案查處彰顯公平正義，警示影視業加強自律

《經濟通通訊社２７日專訊》內地女藝人鄭爽通過拆分收入、假借增資等方式隱匿「天價片

酬」，涉嫌逃稅遭上海市稅務局追繳稅款、加收滯納金並處以罰款合共２﹒９９億元人民幣。張

恆及相關企業涉嫌策劃、幫助鄭爽偷逃稅款，也將依法受到處理。

《新華社》發表評論文章，引述法律、財稅界有關人士認為，稅務部門作出的處罰決定體現

了法律和社會效果的統一，維護了法律的權威，彰顯了社會公平正義，警示影視從業者加強自律

，帶頭承擔社會責任。

文章指，無德莫談藝。影視從業人員要將德藝雙馨作為自己的畢生追求，守住「底線」，遠

離「紅線」，始終保持對法律的敬畏，大力弘揚社會主義核心價值觀，擔當起引領社會風氣和文

明進步的重要責任。



＊案件查處彰顯公平正義＊



北京大學法學院教授、中國財稅法學研究會會長劉劍文認為，本案中，當事人就不同收入採

取的偷逃稅手法不同，稅務機關相應處以不同倍數罰款。對改變收入性質偷逃稅部分處以４倍罰

款，對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷逃稅部分處以５倍罰款，體現了過罰相當的原則。

稅務部門對鄭爽偷稅行為處以４倍甚至５倍的「頂格」罰款，並將對張恆涉嫌策劃、幫助鄭

爽偷逃稅款進行處理。對此，西南財經大學教授湯繼強認為，將對張恆及相關企業涉嫌幫助鄭爽

偷逃稅依法進行處理，對今後類似涉稅違法行為將起到強烈警示教育作用。

湯繼強認為，從鄭爽本人已繳清稅款和滯納金的情況看，稅務部門堅持以事實為依據，以法

律為準繩，在前期進行全面深入檢查基礎上作出的處罰決定兼顧了法律和社會效果的統一，維護

了稅收徵管秩序，彰顯了社會公平正義。

鄭爽案件中，有１﹒０８億元是通過虛假「增資」方式獲取，後當事人因擔心違法行為暴露

，又撤銷了之前簽訂的增資協議，屬於假中造假」。中國財稅法學研究會副會長施正文認為，事

後以欺騙、隱瞞手段對稅務機關執法的不法妨礙，不能改變鄭爽納稅義務已經發生且未如實申報

導致少繳稅款的既定事實，不影響對其偷稅行為性質和金額的認定。依法誠信納稅是每個公民應

盡義務，影視行業從業人員不能心存僥幸、觸犯法律。



＊未被追究刑責是基於刑法規定＊



對鄭爽僅處以行政處罰而沒有追究刑事責任？劉劍文介紹，由於鄭爽在五年內未因逃避繳納

稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予二次以上行政處罰，應依據《中華人民共和國稅收征收管

理法》第六十三條規定，對鄭爽追繳稅款，加收滯納金，並處以罰款。目前鄭爽已繳清了稅款和

滯納金，後續是否追究其刑事責任取決於其能否按期繳清罰款。如鄭爽在規定期限內沒有繳清罰

款，稅務機關依法移送公安機關處理後，其將面臨被追究刑事責任的後果。（ｃｔ）

