【新冠肺炎】全國昨新增確診３２宗，上海江蘇各有１宗本土確診

《經濟通通訊社２７日專訊》國家衛健委公布，昨日（２６日）全國報告新增確診３２宗新

型冠狀病毒肺炎病例，２宗本土病例，上海、江蘇各有１宗。此外，新增無症狀感染２２宗，均

為境外輸入。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例，均為上海的境外輸入；新增治癒出院９

８宗。

上海公布，當地新增１宗本地新冠肺炎確診病例。該病例為中國籍，為浦東機場境外貨機作

業人員，系之前確診本地病例的密切接觸者，常住浦東新區。８月２０日已被集中隔離觀察，區

疾控中心例行核酸檢測結果為陽性。

截至８月２６日２４時，全國累計確診病例最新數字為９４７６５宗。累計死亡人數維持４

６３６人；現有確診病例１４３１宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８８６９８宗。目前尚

在醫學觀察４６３名無症狀感染者，其中８８人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例８２０８宗，累計治癒出院病例７５２９宗。現有確診病例６７９宗

，現有２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８０８７宗。其中，香港１２０７７宗（１１７７７人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５９人出院）；台灣１５９４７宗（１３６４４人出院，

８３２死）。（ｃａ）

