【重拳監管】最高檢明確「９９６」工作制違法，勞動者可理性維權

《經濟通通訊社２７日專訊》被阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲定義為「一種巨大的福

氣」的「９９６工作制」（即：工作時間為早９時至晚９時，每周工作６天），過去在中國互聯

網行業盛行，但這種由「內捲」帶來的極限加班文化，現在已被定義為違法。最高人民法院與人

社部近日聯合發布十件超時加班典型案例，對工時制度、加班費用及勞動者休息休假權益等爭議

問題的法律適用標準進行了明確。引人關注的是，監管在其中一宗典型案例中明確，「９９６」

嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，應認定為無效。有員工因拒絕「９９６」被解僱後

，和公司對簿公堂，結果贏得官司、獲得企業賠償。

兩部門表示，本次聯合向社會公開發布典型案例，一方面為提示用人單位違法行為風險，促

進依法規範用工；另一方面為明確勞動者維權預期，引導勞動者依法理性維權。

《中華人民共和國勞動法》第４１條規定：「用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動

者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過一小時，因特殊原因需要延長工作時間的，在保

障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過３小時，但是每月不得超過３６小時。」

第４３條規定：「用人單位不得違反本法規定延長勞動者的工作時間。」

目前，騰訊（００７００）光子工作室已取消加班，號召員工６點下班；字節跳動、快手（

０１０２４）、美團優選已取消「大小周」（即：一周上五天班，下一周上六天班）。

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