【債務風險】華夏幸福半年蝕９５億股價續探底，平保啟回購Ａ股彈

《經濟通通訊社２７日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）披露２０２１年半年度報告。

期內，公司營業收入２１０﹒６８億元（人民幣．下同），較上年同期下降４３﹒６３％；實現

歸屬於上市公司股東的淨虧損９４﹒８億元，較上年同期下降２５６﹒３７％。

報告顯示，華夏幸福貨幣資金餘額為１３９﹒８億元，其中：可動用資金為７﹒３４億元，

各類受限或限定用途的資金為１３２﹒４６億元。上述１３２﹒４６億元受限或限定用途資金均

無法用於償付金融機構負債。根據此前公告，截至７月３０日，華夏幸福累計未能如期償還債務

本息合計８１５﹒６６億元。

公司表示，上半年現金流承壓，全面壓縮投資，產業新城投資下降較多。在公司流動性緊張

及收縮產業新城園區投資的情況下，部分產業新城的業務發展將受到進一步影響，存在繼續下降

的風險。在當地政府與債委會的大力支持下，目前正加快制定風險綜合化解方案。但該方案的制

定尚需一定時間。在方案制定與發布之前，公司存在新增債務逾期以及流動性緊張進一步加劇的

風險。

華夏幸福現挫３﹒２％，報３﹒６７元，續刷近十三年低。



＊中國平安減值撥備３５９億，無奈啟百億Ａ股回購＊



此外，中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下平安人壽與一致行動人平安資管

目前共持有華夏幸福９﹒８５億股股份，佔總股本的２５﹒１９％。由於對華夏幸福相關投資減

值撥備３５９億元，令中國平安半年純利大減２０８億元，期內少賺一成。

受華夏幸福拖累，中國平安ＡＨ股近期連破低位，公司決定，擬使用自有資金實施５０－

１００億元Ａ股回購，按照回購資金上限１００億元、回購價格上限每股８２﹒５６元計算，中

國平安本次回購Ａ股數量將達１２１１２萬股，約佔該公司目前總股本的０﹒６６％。

中國平安Ａ股現反彈２﹒１％，報５１﹒３２元；Ｈ股亦揚１﹒１％，現報６２﹒７港元。

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