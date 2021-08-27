《陶冬天下－陶冬》喀布爾襲擊結束拜登蜜月期，衝擊經濟對華政策

《陶冬天下》喀布爾機場附近的連環爆炸事件，對拜登的衝擊會非常大，美國有媒體已經把

他和１９７９年營救伊朗人質失敗，留下美軍屍體倉皇撤離的卡特相比較。卡特被不少評論員認

為是戰後最失敗的美國總統，一任後出局。



特朗普在任內最後時期，宣布美軍在２０２１年５月之前全部撤出阿富汗，這個為拜登挖了

一個大坑。他不能冒天下大不韙逆轉特朗普的決定，於是維持撤軍決定但延後三個月。以當時阿

富汗的局勢，所有人都覺得還需要繼續延後，所以準備工作沒有怎麼做。直至拜登突然一聲令下

，軍隊倉促行事。美國的撤退順序原本應該將大使館、國際援助機構和美國公民先撤出，然後幫

助有意願離開的之前幫助美國的阿富汗平民，穩定整體局勢，同時與歐洲盟國駐阿軍隊協調撤離

。

美國原來以為阿富汗政府軍起碼可以支撐三個月，結果不到三天本地軍隊就樹倒猢猻散了，

塔利班基本上和平佔領了包括首都喀布爾在內的所有城市。令拜登政府百思不解的是，投入數千

億美元建立起來的政府和政府軍怎麼會那麼脆弱。其實很簡單，因為美國的援助中相當一部分進

入了美國軍火商和阿富汗貪官的私囊中。美軍一撤，阿富汗軍官連軍餉都停了，怎麼能指望政府

軍人為一場看不見希望的戰爭當炮灰呢？結果不得不再次派兵去協助撤僑，然後就發生了爆炸事

件。



美國不理會歐洲盟國的強烈反對突然撤軍，給歐洲盟國也帶來巨大的政治震盪。歐洲多國原

本是根據北約條款，實施「集體防御」才出兵的。那些軍隊原以為只是過去維持和平，打井修學

校的，踩入阿富汗後才發現每時每刻面臨著當地人的襲擊危險。歐洲政府想盡方法低調處理阿富

汗駐軍問題，結果美國先自己跑了，令各國政府蒙受巨大的政治壓力。這個一定令歐洲對美國的

信賴大打折扣，不利未來拜登政府的外交。



更重要的是，拜登在美國人心目中的地位一落千丈。他以處事圓滑、擅長外交著名，選舉中

也打這些牌，但是幹出一地雞毛，而且美國人在新聞屏幕上可以看到慘景，這是選票毒藥，他的

民意一定會有明顯下滑。入主白宮後首一百天，拜登憑借抗疫和發放救濟營造起來的蜜月期，我

看已經結束了。這對於他在國內施政效率必有衝擊，甚至影響到他的兩份財政刺激方案。也可能

將美國的注意力暫時從中國轉向阿富汗。



最後以一個網上段子結尾，美國換了４任總統，花了兩萬億美元，死了２０００多士兵，打

了２０年仗，成功地把阿富汗政權從塔利班換成了塔利班。現在還要加上一句，美國和塔利班打

了２０年仗之後，美國卻還要支持塔利班反恐，幫助美國人復仇……《陶冬》



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