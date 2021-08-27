《神州縱橫－凌昆》阿富汗變天乃中國新機遇

《神州縱橫》美軍退出阿富汗引發該國政府瓦解，塔利班和平進駐首都。阿富汗變天對世界

乃中國均有重大影響，值得探討。



＊拜登內外政治受打擊＊



首先是美國國內及地緣政治的影響。在國內拜登政府的威望大受打擊，七成民意不滿其撤軍

安排，民主黨也有四成多，這將激活民主黨內鬥及共和黨的攻擊。拜登有可能要棄車保帥問責軍

方及情報機構。在地緣政治上美國形象大受打擊，因為：（一）美國武力干預外國的策略明顯失

敗。當年小布殊換「新帝國主義」理念出兵推翻塔利班政權，想建立美式體制及親美政權，現已

全盤失敗。（二）美國能力備受質疑，２０年花２萬億美元及２０００多美軍陣亡的代價竟落得

如此收場，且機場的亂象慘烈，如逃難者攀機墜亡的情景，比當年西貢淪陷更為震撼，美軍亦無

法控制場面，實是在全世界眼前出醜。（三）美國的決心及可信任性備受質疑。拜登執行了特朗

普的退兵政策，且還宣布了自伊拉克退兵。美國在中東的影響力將大減，盟友難再緊跟美國。阿

富汗及北約跟隨美國參與及歐洲以外軍事行動，但這次德法等連撤僑都有困難，今後難再輕易跟

美國走出歐洲。以上種種總體上應對中國有利，但會否影響美國對華則有得觀察。有說今日阿富

汗明日台灣，是否正確日後再論。此外在阿富汗事件上美國有求於中國，王毅則指出不能一邊打

擊中國另一邊希望中國幫助，美國的厚面皮確令人震驚。



＊中阿合作有前景＊



在政治外美國退出令阿富汗進入全新格局。塔利班似有去極端化跡象，同對外政策均趨溫和

，並曾派代表到中國與王毅會談。王答應助阿重建，但條件是不支疆獨，在目前塔利班新政下這

有可能做到，實況如何則待觀察。過去拉登寄居阿富汗時曾資助穆斯林恐怖組織支持中國新疆及

印度克什米爾的獨立運動，有基地設於帕米爾高原深山內，這些事情不容重演。西邊毗鄰的動盪

熱點變得安定，則中國有重大機遇：（一）有利中國發展西部邊疆及沿邊開放。（二）中阿互利

合作機遇多，阿富汗礦產豐富為中國所需，另方面又成為中國投資及出口新出路。中國企業可往

投資工農商旅遊、採礦及基建等廣泛領域的項目。（三）新增「一帶一路」出路。中巴阿三國本

有協作機制，現可由塔利班繼承阿富汗席位。過去協作進行是因阿富汗政府並不控制地方，現在

情況已變。若建成中阿經濟走廊還可伸延到伊朗及中東一帶。總之若阿富汗真能安定長遠前景不

差，中國亦可大有作為。因此必須重開關閉多年的中阿邊境關口，並由新疆葉城建鐵道南下至中

阿及中巴邊境，如此方可更好地把握新機遇。《資深評論員 凌昆》



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