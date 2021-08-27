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27/08/2021 09:44

《股林淘金－林家亨》美股避險情緒升，中概電車有回吐

　　《股林淘金》有美國聯儲官員表示９月２３聯儲局議息會議日可能會宣布縮表的時間表，加
上阿富汗首都突然發生機場爆炸事件，有１３名美軍喪生，美股避險情緒升溫，道指下跌１９２
點，納指下跌９６點，兩年期債息仍然上升，三十年期債息輕微下滑。美國ＡＤＲ中概電車三寶
跌幅約０﹒６１％－３﹒３３％。
　　港股昨天（２６日）ＡＤＲ收市價比昨天香港收市價表現如下：
　
騰訊（００７００）跌４﹒８１元。
比亞迪（０１２１１）跌２﹒０３元。
阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒３３元。
京東（０９６１８）升３﹒４１元。
網易（０９９９９）升０﹒５５元。
平保（０２３１８）升１﹒２４元。
　
　　預計今日（２７日）港股整體仍有下跌，但料跌幅溫和。美股早上期貨顯示美股今晚仍有很
大機會下跌。假若個別港股有溫和升幅，可以趨吉避凶，在升勢之時可以減持一下，下周或有機
會再低撈。

＊筆者持有比亞迪股份

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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