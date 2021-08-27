《股林淘金－林家亨》美股避險情緒升，中概電車有回吐

《股林淘金》有美國聯儲官員表示９月２３聯儲局議息會議日可能會宣布縮表的時間表，加

上阿富汗首都突然發生機場爆炸事件，有１３名美軍喪生，美股避險情緒升溫，道指下跌１９２

點，納指下跌９６點，兩年期債息仍然上升，三十年期債息輕微下滑。美國ＡＤＲ中概電車三寶

跌幅約０﹒６１％－３﹒３３％。

港股昨天（２６日）ＡＤＲ收市價比昨天香港收市價表現如下：



騰訊（００７００）跌４﹒８１元。

比亞迪（０１２１１）跌２﹒０３元。

阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒３３元。

京東（０９６１８）升３﹒４１元。

網易（０９９９９）升０﹒５５元。

平保（０２３１８）升１﹒２４元。



預計今日（２７日）港股整體仍有下跌，但料跌幅溫和。美股早上期貨顯示美股今晚仍有很

大機會下跌。假若個別港股有溫和升幅，可以趨吉避凶，在升勢之時可以減持一下，下周或有機

會再低撈。



＊筆者持有比亞迪股份



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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